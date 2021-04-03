«В схеме фигурирует более 100 млн…» Сколько ещё кэша перегнали за кордон махинаторы с Южного Урала

Многомиллионные операции челябинских фирм с иностранными компаниями стали объектом пристального изучения фискальных органов, прокуроров и Росфинмониторинга.

В суде уже прозвучали заявления о незаконном выводе крупных средств за пределы РФ, фиктивных сделках и уклонении от ответственности за невыполнение требований валютного законодательства о репатриации денег.

Участником финансового конфликта, в частности, оказалась компания «Чайна импорт», проигравшая судебные разбирательства в первой инстанции. Между тем источники в силовых структурах говорят о, вероятно, значительно больших объемах утечки средств за рубеж, десятках проверок и возможных прецедентах, которые оформляются сейчас в Челябинской области. Многочисленные суды с участием транспортной прокуратуры, Уральского таможенного управления (УТУ) и ФНС разворачиваются сейчас вокруг заявлений еще одной южноуральской фирмы «Технология». Пока решения по ним не вынесены, но инсайдеры уверяют, что операции компании уже вызвали претензии надзорных органов.

Блокировать каналы перекачки средств из Челябинской области силовики пытаются с помощью уголовных и административных дел, список которых, как уверены наблюдатели, в скором времени может расшириться.

Фискальные органы заявили о выводе челябинскими фирмами миллионов за границу и фиктивных сделках. Поводом для разбирательств, среди прочего, стали требования ООО «Чайна импорт» (Челябинск) к компании из Китая Urumqi Huaxin Yidu International Logistics Co., Ltd о взыскании 298,6 тыс. долларов США, что в пересчете на рубли по курсу на дату подачи иска составляет свыше 19 млн рублей.

Как выяснилось в ходе суда, изначально внешнеторговый контракт был заключен ООО «Компания Регион Импорт» (Челябинск) с SINOSOURCE INTL LOGISTICS CO., LTD (продавец). По нему южноуральская фирма перечислила 341,4 тыс. долларов США. Дополнительными соглашениями срок поставок по контракту неоднократно продлевался, а в итоге «Компания Регион Импорт» передала права требования с помощью цессии ООО «Чайна импорт», впоследствии уйдя в банкротство. «Чайна Импорт» в свою очередь, спустя год обратилась с иском о взыскании средств с иностранной компании, которая так и не поставила часть товара.

Против такой схемы выступили надзорные органы. «Например, представители Уральской транспортной прокуратуры говорили о том, что фактически договор уступки оказался безвозмездным, а задолженность перед третьими лицами, вероятно, отсутствовала», – рассказывает собеседник издания, знакомый с разбирательствами.

Отметим, что в договоре уступки фигурировали компании «Механикцентр» и ТД «Уралснабжение». «ООО ТД «Уралснабжение» исключено из ЕГРЮЛ как недействующее, <…> ООО «Механикцентр» исключено из ЕГРЮЛ в связи с наличием сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности. По мнению Уральской транспортной прокуратуры, «Механикцентр» и ТД «Уралснабжение» не являлись кредиторами в деле о банкротстве «Компания Регион Импорт», несмотря на то, что из договора уступки следует, что имеется задолженность в размере 6,4 млн рублей. Уральская транспортная прокуратура полагает, что обязательства ООО «Чайна Импорт» по оплате переданного права по договору уступки не будут исполнены», – говорится в материалах разбирательств.

Уральское таможенное управление в свою очередь в письменных пояснениях отмечало, что имели место фиктивные сделки, свидетельствующие о легализации совершенного ООО «Компания Регион Импорт» вывода денежных средств за границу.

«Уральское таможенное управление указало, что в ходе проведения проверки ООО «Чайна Импорт» обнаружены признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 15.25 КоАП РФ. <…> УТУ полагает, что «Чайна Импорт» обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением с целью попытки получения судебного акта для легализации совершенного незаконного вывода денежных средств за пределы РФ и уклонения от ответственности за невыполнение требований валютного законодательства о репатриации денежных средств», – указано в арбитраже.

В итоге суд согласился с доводами таможни и прокуратуры, отказав ООО «Чайна Импорт» во взыскании средств. На текущий момент решение суда в законную силу не вступило. Данные об апелляции в картотеке арбитражных дел отсутствуют.

Кроме того, целая серия разбирательств с участием Уральского таможенного управления, УФНС по Челябинской области, Межрегионального управления Росфинмониторинга и прокуроров развернулась вокруг зарегистрированного в Челябинске ООО «Технология». Как рассказывают осведомленные источники издания, в частности, объемная работа по этим делам была проделана налоговыми органами, «собравшими значительный массив информации».

Уточним, согласно данным системы «Контур.Фокус», «Технология» подала длинный список заявлений в суд о взыскании средств с иностранных компаний. Как рассказывают источники издания, речь, судя по всему, может идти о попытках легализации вывода средств. При этом инсайдеры подчеркивают, что только по предварительным данным, в разбирательствах фигурирует более чем 100 млн рублей.

По словам собеседника, знакомого с материалами дел, таможенное управление уже привлечено в качестве третьего лица по десятку судов. «Насколько я знаю, речь идёт о контрактах с фирмами из Китая и США. Причем, по моим данным, в отношении ООО «Технология» проводилось и проводится несколько десятков проверок, и нарушения по части из них уже выявлены. По этим делам тесно сотрудничают УТУ, ФНС и прокуратуры. Сейчас формируется практика по таким операциям, и опыт будет важен, в том числе, для других регионов», – отметил собеседник, близкий к надзорным органам.

Напомним, ранее сообщалось о других попытках вывода крупных средств из Челябинской области. Тогда, в частности, шла речь о намерении привести в исполнение решение Межрайонного суда Бишкека Киргизской Республики. Источники в силовых ведомствах указывали, что выявленные операции стали основой для возбуждения СЧ СУ УМВД России по городу Магнитогорску в отношении неустановленных лиц уголовного дела по статьям «Мошенничество» и «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», — сообщает «Правда УрФО» в публикации под заголовком «ФНС и УТУ вмешались в перекачку средств из Челябинской области. Деньги ищут в США и Китае».

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