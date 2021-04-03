Рій бджіл залетів у припаркований автомобіль

У місті Лас-Крусес (штат Нью-Мексико, США) в одній з припаркованих біля супермаркету машин залетів рій з бджолами, пише Fox 10.

Власник автомобіля повернувся з магазину, вивантажив покупки і перед від’їздом з парковки зауважив на задньому сидінні рій бджіл. Він викликав пожежну службу. Рятувальники приїхали на місце швидко, оточили територію і викликали на допомогу свого колегу, який захоплюється бджільництвом. У той день у нього був вихідний, але він прибув на місце з вуликом, рукавичками і захисним костюмом.

Пасічнику знадобилося понад дві години, щоб зампнити бджіл у вулик. Комах він забрав до себе на пасіку. Чоловік нарахував майже 15 000 бджіл.

Повідомляється, що в той день бджоли ужалили охоронця торгового центру, більше ніхто не постраждав.

: ukurier.gov.ua