Экс-замглавы Минздрава Бурятии Наталья Бухольцева схлопотала новые уголовные дела

В отношении экс-замминистра здравоохранения Бурятии Натальи Бухольцевой возбудили новые уголовные дела. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба регионального следственного комитета.

Напомним, что Бухольцеву задержали 27 августа 2020 года. Ее подозревают и обвиняют в служебном подлоге, покушении на мошенничество в особо крупном размере, нецелевом расходовании государственных внебюджетных фондов в особо крупном размере, а также мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере.

По данным следствия, в начале 2018 года Бухольцева, будучи главврачом местной поликлиники № 6, вступила в сговор с представителем коммерческой организации. Под видом оплаты договора аренды имущества они решили украсть деньги медучреждения, изрядно увеличив цену контракта, которая превысила 70 миллионов рублей. Реальная стоимость предоставляемого в аренду имущества составляла около 17 миллионов рублей. Кроме того, две дорогие лазерные офтальмологические установки поступили в поликлинику только спустя два года после заключения договора, однако злоумышленница подписала акт приемки до их фактической поставки. При этом медучреждение регулярно платило за использование этого оборудования.

Новые уголовные дела опять же связаны с нецелевым расходованием денег и мошенничеством. Сыщики полагают, что в 2016 году главврач поликлиники № 6 потратила свыше 11 миллионов рублей на цели, которые не предусмотрены условиями их получения. Женщина оплатила капремонт здания, которым владел местный предприниматель – медучреждение использовало это строение по договору аренды.

Помимо этого, в июле 2018 года Бухольцева подписала документы с ложными сведениями о ремонте помещений поликлиники на сумму более 2,6 миллиона рублей, который якобы выполнила некая фирма. После того, как прошло почти два года, эти документы предъявили медучреждению для оплаты. Его новые руководители не захотели платить неизвестному подрядчику – вместо этого они сообщили правоохранителям о попытке хищения средств.

Также следователям известно, что обвиняемая и ее близкие родственники владеют несколькими жилыми помещениями – квартирами в Улан-Удэ и Иркутске, а также благоустроенным домом с земельным участком в пригородном коттеджном поселке. Суд уже арестовал часть из этого имущества для обеспечения исполнения приговора по гражданскому иску или взыскания штрафа.

Расследование продолжается, стражи порядка собирают доказательную базу. К уголовной ответственности также привлекли подельника Бухольцевой – представителя коммерческой организации.

babr24.com