ЦБ отозвал лицензию у «Майкопбанка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Майкопбанк», по величине активов занимавшего 321 место в банковской системе РФ. Информация опубликована на официальном сайте ЦБ РФ.

Причина отзыва лицензии – попытки искусственно улучшить финансовые показатели путем завышения стоимости имущества, занижение величины необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. Также банк нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ, из-за чего последние 12 месяцев регулятор неоднократно применял к банку ограничительные меры.

Кроме того, более половины кредитного портфеля АО «Майкопбанк» составляли проблемные ссуды. Исполнение предписаний ЦБ о доформировании резервов на возможные потери, несколько раз направленных в адрес банка, выявило наличие в его деятельности оснований для введения мер по предупреждению банкротства.

В «Майкопбанке» назначена временная администрация из ЦБ. Она будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Вкладчики по программе страхования получат 100% остатка средств со счета, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов).

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Майкопбанк» работает с 1990 года. Размер уставного капитала – 29,4 млн руб., им на 50% владеют 69 граждан РФ, остальное – у адыгейских ПАО «Зарем», (почти 20%), «Майкопского машзавода» (17%), «Адыгпростроя» (6%), ТД «Виктория» (почти 4%) и ООО «Оксиген» (около 2%). Чистый убыток банка в 2020 году составил 4,7 млн руб., капитал составлял 311 млн руб., активы-нетто – почти 2 млрд руб.

Виктория Колганова

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