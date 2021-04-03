Центробанк РФ отозвал лицензии еще у трех банков

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трех российских банков — Геобанка и РНКО «Риб» (Москва), а также у Майкопбанка, сообщается на сайте регулятора.

ЦБ поясняет, что «Геобанк использовал для основной деятельности помещения, арендованные на основании неоднократно пролонгировавшихся договоров, которые признавались краткосрочными и учитывались на балансе с нарушением требований нормативных актов Банка России». Также организация не своевременно отражала расходы по данным сделкам, а когда договоры аренды были переведены в разряд долгосрочных, выяснилось, что Геобанк обанкротился, поясняют в ЦБ. Теперь там назначена временная администрация ЦБ. Данная финансовая организация занимала 354-е место в банковской системе России по величине активов, банк существует с 1992 года.

РНКО «Риб», учрежденный в 1994 году, занимал 355-ое место в российской банковской системе. Финансовая организация была замечена в нарушении законов и нормативных актов, в том числе в области «отмывания» денег, заработанных преступным путем.

«РНКО «РИБ» специализировалась на проведении непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами», — отмечается в сообщении регулятора.

Майкопбанк, по данным ЦБ, скрывал реальное положение дел, искусственно улучшая показатели. Финансовая организация получила регистрацию в 1990 году и занимала 321-ое место в банковской системе России.



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