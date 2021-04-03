У зоні відчуження спіймали чоловіка, котрий хотів вивести металобрухт

Працівники поліції затримали у зоні відчуження чоловіка, який на саморобній тачці намагався вивести майже 30 кг металобрухту

Як повідомляє інформаційний портал “Моя Київщина” з покликанням на Національну поліцію Київської області, порушником виявився 35-річний житель Київської області.

Його спіймали відселеному селищі Поліське.

За даним фактом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 267-1 Кримінального кодексу України “Порушення вимог режиму радіаційної безпеки”. Санкція статті передбачає штраф від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

: mykyivregion.com.ua