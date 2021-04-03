В колонию к Навальному присылают пропагандистов RT, а также предлагают ему лечиться никотиновой кислотой

«Всех заключенных, объявивших голодовку, положено взвешивать. Навального тоже взвесили. По документам в колонию он приехал 93 кг, сейчас 85. То есть -8 кг еще до голодовки», — такое сообщение появилось в Фейсбуке на официальной страничке Алексея Навального.

«Сам он связывает такую потерю веса в первую очередь с тем, что ему не дают спать и будят по 8 раз за ночь. Врача к нему по-прежнему не пускают, диагноза в медицинской книжке нет, заключения врача нет. Зато предлагается лечить его никотиновой кислотой.

Вместо врача сегодня в сопровождении видеокамер приехала убогая пропагандистка с канала RT Бутина. Кричала, что это лучшая и самая удобная тюрьма. Навальный 15 минут отчитывал ее перед строем заключенных, называя паразиткой и обслугой власти воров.

После этого Бутина пошла записывать интервью с активистами, которые расскажут, как все хорошо. Вранья на один репортаж нарезать смогут», — сказано в сообщении.