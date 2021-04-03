Отныне получить американскую визу в России можно будет только в московском посольстве

По причине того, что российские власти уменьшили количество виз для американских дипломатических работников, получить визу для поездки в США россияне теперь смогут только в Москве.

Об этом американский генеральный консул в Екатеринбурге Эми Сторроу сообщил на своей странице на Facebook.

Ранее получить американскую визу можно было не только в Москве, но и в дипломатическом представительстве США в Екатеринбурге, однако поскольку его сотрудники из-за своей малочисленности перестали справляться с нагрузкой, генеральное консульство приняло решение приостановить эту практику.

По словам Сторроу, генеральное консульство США в Екатеринбурге по-прежнему будет работать, однако оказывать визовые услуги перестанет. Генеральный консул отметила, что для возобновления этой работы российские власти должны предоставить США больше дипломатических виз.

Москва приняла решение о сокращении числа дипломатических сотрудников США в 2017 году. В конце прошлого года Белый дом объявил о закрытии в России двух консульств – в Екатеринбурге и Владивостоке. В итоге была приостановлена работа лишь консульства во Владивостоке.

В январе текущего года генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров пожаловался на то, что из-за позиции России США отказываются продлевать разрешения на пребывание в стране российским дипломатическим сотрудникам. Захаров тогда отметил, что из-за этого в представительствах России наблюдается дефицит кадров.