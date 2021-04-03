Прокуратура признала незаконным перелет губернатора Забайкалья, из-за которого с рейса сняли всех пассажиров

Надзорное ведомство расценило данный инцидент как нарушение антикоррупционного законодательства

Прокуратура признала нарушением закона полет губернатора Забайкальского края Игоря Осипова из Читы в село Чара, из-за которого десятки пассажиров сняли с рейсового самолета. Об этом депутат Государственной Думы Юрий Волков сообщил на своей странице в Facebook.

Народный избранник направлял по поводу Осипова два запроса – в Росавиацию и прокуратуру. Первое ведомство подтвердило ему факт снятия пассажиров с рейсового самолёта ради Осипова, второе – усмотрело в перелете губернатора нарушение антикоррупционного законодательства. Дело в том, что его оплатила частная «Байкальская горная компания», что может являться своеобразной взяткой.

В результате надзорное ведомство вынесло в отношении Осипова представление об устранении нарушений. Депутат Волков возмутился такой мерой и справедливо задался вопросом о том, каким образом глава региона может устранить нарушение, которое уже совершил. В итоге народный избранник направил сведения о данном инциденте в администрацию президента. Он также считает, что губернатор должен извиниться за произошедшее.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что из-за губернатора Забайкальского края Александра Осипова десятки человек не смогли вовремя совершить перелет из одного конца региона в другой. Дело в том, что главе субъекта срочно понадобилось попасть в отдаленный Каларский район края, поэтому он не нашел варианта лучше, чем «угнать» самолет, выполняющий регулярный рейс из Читы в Чару.

Местные издания со ссылкой на пассажиров сообщали, что по вине Осипова в Чите задержались около 40 человек. Они прождали свой самолет четыре часа. Столь неожиданная и длительная задержка стала для них очень неприятным сюрпризом.