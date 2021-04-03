Вулик на колесах: поки чоловік робив покупки, його авто зайняв рій з 15 тисяч бджіл

У пожежну службу міста Лас-Крусес, штату Нью-Мексико надійшов дивний виклик. Чоловік, який телефонував стверджував, що залишив своє авто на парковці торгівельного центру, а коли повернувся, то виявив в салоні автомобілі безліч бджіл.

На місце події прибула рятувальна бригада. Пожежники загородили територію, щоб убезпечити інших відвідувачів торгівельного центру, але як діяти далі вони не розуміли. На щастя в пожежній службі міста служить бджоляр-любитель Джессі Джонсон, у якого в той день був вихідний.

Чоловіка приїхав на парковку Молла з особистим обладнанням: вуликом, рукавичками і захисним костюмом і маслом лемонграсса. Йому вдалося помістити весь рій, що складається з 15 тисячі бджіл у вулик за дві години, після чого він забрав комах до себе на пасіку.

: meta.ua