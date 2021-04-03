Российский полицейский задержан за разбойное нападение и убийство

Замначальника отделения Ростовского института МВД задержали за разбойное нападение и убийство. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

По версии следствия, лейтенант полиции вместе с безработным сообщником ворвались в колбасный цех, принадлежащий местному бизнесмену. Вооруженные металлическими трубами, злоумышленники избили предпринимателя, его супругу и работников, похитили полмиллиона рублей, ружье и скрылись. Сотрудник предприятия от полученных травм скончался на месте.

После этого полицейский вместе с соучастником приехал в дом бизнесмена, где были его дочь и внучки. Угрожая им расправой, налетчики отобрали у женщины iPhone и сбежали.