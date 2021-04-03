Задержана представитель губернатора Алтайского края в региональном заксобрании

Стеллу Штань подозревают в особо крупном мошенничестве

В Барнауле задержана представитель губернатора Алтайского края и правительства региона в местном заксобрании Стелла Штань, которую подозревают в особо крупном мошенничестве. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщили источники, знакомые с ходом следствия. Получить комментарий в правоохранительных органах пока не удалось.

По данным силовиков, госпожу Штань задержали вчера. После допроса ее отправили в КПЗ.

Ожидается, что в ближайшее время ей будет избрана мера пресечения.

Отметим, что вчера в первой половине дня чиновница принимала участие в совещании у губернатора Виктора Томенко, на котором обсуждались изменения в уставе Алтайского края в связи с принятием поправок в Конституцию РФ.

Как сообщила пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале, Виктор Томенко проинформирован о задержании Стеллы Штань. Уточняется, что события, которые расследуют правоохранители, произошли до того, как она была назначена на должность представителя губернатора в заксобрании края. «В действиях следственных органов губернатор вмешиваться не вправе»,— сказал пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев.

Руководство алтайского реготделения «Единой России» приостановит членство в партии Стеллы Штань, сообщается на сайте регионального отделения партии.

Стелла Штань — юрист по образованию. Она окончила Алтайский госуниверситет, а затем и аспирантуру при нем. После обучения молодой специалист работала на кафедре теории и истории государства и права этого вуза. В 1987 году ее избрали секретарем комитета ВЛКСМ Алтайского госуниверситета.

В 2008 и 2011 годах госпожа Штань, которая входит в президиум регионального политсовета «Единой России», избиралась в местный парламент. В октябре 2018 года глава края Виктор Томенко предложил ей стать своим представителем в алтайском заксобрании.

kommersant.ru