Налог на прибыль «Деловых линий» смыло «Цунами»

Вокруг известного грузового перевозчика «Деловые линии» наметился новый налоговый скандал. В 2016 году Следственный комитет уже обвинял основателя «Деловых линий» Александра Богатикова в фиктивном уменьшении облагаемой базы по налогу на прибыль. После его ареста компаниям группы пришлось доплатить 1,6 млрд рублей.

Как ранее писал Forbes, позже в Лондонском арбитраже в ходе спора с Михаилом Хабаровым, от которого Богатиков ждал урегулирования отношений с налоговыми властями, представители «Деловых линий» оценили общий объем невыплаченных компанией налогов в 32 млрд рублей.

Журналу «Компания» стало известно об эпизоде вероятного уклонения от уплаты налогов, в связи с которым возможны очередные претензии от ФНС на несколько миллиардов рублей. На этот раз они могут быть связаны с выплатой комиссии за продажу страховки грузов через сайт «Деловых линий».

Подробности оптимизации рассказали бывшие сотрудники «Деловых линий», а подтверждения нашлись в материалах следствия по уголовному делу топ-менеджера банка «Траст», экс-президента А1 Михаила Хабарова. В 2014 году основатель «Деловых линий» Александр Богатиков привлек его для разрешения давнего спора с компаньонами о дивидендах и условиях выкупа их долей. А спустя шесть лет, заручившись поддержкой новых партнеров из окружения Сулеймана Керимова, обвинил Хабарова в хищении 842 млн рублей. По версии следствия, в обмен на данное вознаграждение Хабаров обещал Богатикову иммунитет от налоговой. Сам Хабаров, за которого вступилась глава ЦБ Эльвира Набиуллина, это отрицает.

«Деловые линии» уже несколько лет остаются крупнейшим игроком на рынке грузоперевозок России и стран СНГ с парком в 4 тыс. автомобилей, офисами в 180 городах и 670 тыс. кв. м складских помещений.

Долю группы в сегменте перевозки сборных грузов Infranews в 2017 году оценил в 26,1%. По данным исследования Main Mine, у «Деловых Линий» также самые высокие тарифы на перевозку сборных грузов по РФ.

В 2019 году выручка группы превысила 33 млрд рублей, чистая прибыль составила 1,4 млрд рублей. Как уже отмечалось, это значительно меньше, чем прибыль ООО «Инносети» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей.

Как следует из показаний по уголовному процессу по делу Михаила Хабарова (есть в распоряжении редакции), в «Деловых линиях» несколько лет применялась схема по оптимизации налогов, а суммы недоплаты [1] измерялись миллиардами рублей. Схема возможного ухода от налогов заключается в следующем: при покупке перевозки на сайте «Деловых линий» клиенту одновременно продают страховку. Таким образом, сайт грузоперевозчика оказывает своему основному страховщику агентские услуги, продвигая и продавая страховые продукты. Главным партнером «Деловых линий» выступает Группа «Ренессанс Страхование», с которой договоры страхования заключаются в большинстве случаев. За помощь в продаже страховок «Ренессанс Страхование» платит щедрое вознаграждение — несколько миллиардов рублей ежегодно. Однако если бы это вознаграждение за продажу страховок выплачивалось непосредственно «Деловым линиям», а если быть более точным, ООО «Деловые линии», которое владеет сайтом перевозчика, то со всей суммы прибыли пришлось бы платить 20% налога на прибыль организаций, после чего такая прибыль могла бы распределяться в форме дивидендов, с которых бенефициары «Деловых Линий» заплатили бы 13% НДФЛ. Однако, вместо того чтобы выплачивать агентское вознаграждение «Деловым Линиям», «Ренессанс Страхование» выплачивал его бенефициарам и топ-менеджерам перевозчика, что позволяло вообще не платить налог на прибыль организаций, а сразу получить эти деньги, заплатив только 13% НДФЛ.

Такая схема применялась вплоть до 2018 года. В ее рамках «Ренессанс Страхование» платило агентскую комиссию напрямую Александру Богатикову и другим акционерам и топ-менеджерам перевозчика, с которыми оформлялись агентские договоры. Каждый месяц «Ренессанс» переводил им на банковские счета сотни тысяч долларов. За несколько лет общая сумма налога на прибыль с данных платежей могла бы составить более 500 миллионов рублей. Как пояснил бывший сотрудник компании, в действительности никто из акционеров и управленцев никакие агентские услуги не оказывал, клиентов «Деловых линий» в глаза не видел и никак на продажу страховок не влиял. Более того, эти выплаты учитывались внутри «Деловых линий» как дивиденды, зарплаты и премии, то есть все знали, что в реальности агентские договоры просто ширма.

Тот же источник пояснил «Компании», что примерно в 2018 году бенефициары и топ-менеджеры «Деловых Линий» поняли, что данная схема выглядит слишком прямолинейно и очевидно для проверяющих органов, и рано или поздно налоговая перестанет на это закрывать глаза, поэтому с 2018 года вместо выплаты агентских платежей была придумана новая схема расчетов с «Ренессанс Страхованием». С этого момента вместо агентских платежей компания начала выплачивать лицензионные платежи за использование программы ЭВМ под названием «Цунами», а получателем этих платежей стало калининградское ООО «Инносети». «Цунами» — это система онлайн-страхования грузоперевозок. По данным СПАРК, компания «Инносети» была основана в 2018 году в подмосковном Красногорске Александром Богатиковым и другими совладельцами «Деловых линий». В том же году компания — разработчик ПО была перерегистрирована в Калининграде, в свободной экономической зоне с нулевой ставкой налога на прибыль.

В первый же год деятельности выручка IT-стартапа, по данным СПАРК, составила 1 млрд рублей, во второй — 2,6 млрд при среднегодовых расходах в 50 млн рублей. Суммарная прибыль «Инносетей» за 2018–2019 годы составила около 3,5 млрд рублей. Это на 1 млрд больше прибыли ООО «Деловые линии» — основной операционной компании и владельца сайта грузоперевозчика, через который оформляются заказы и страховки.

На сайте разработчика «Цунами» указано, что клиентами программы являются пять страховых компаний, в том числе «Ингосстрах», «Альфа-Страхование», «РЕСО-Гарантия», «Сбер страхование». При этом, как следует из имеющихся у редакции материалов, почти вся выручка «Инносетей» формируется от платежей «Ренессанс Страхования».

Как указывает источник, знакомый с ситуацией в «Деловых линиях», стоимость пользования данной программой в сотни раз ниже тех, которые фактически уплачиваются, и такая маржинальность не может сниться даже крупнейшим IT-гигантам.

По данным СПАРК, практически всю выручку ООО «Инносети» направляет на выплату дивидендов своим акционерам, размер которых превышает сумму выплаченных дивидендов любой из компаний группы «Деловые линии». За три года IT-компания выплатила бенефициарам группы в обход «Деловых линий» более 4 млрд рублей.

Таким образом, акционеры «Деловых линий», казалось бы, легально обналичивают миллиарды рублей через свой собственный IT-стартап, который в силу статуса резидента особой экономической зоны не платит налог на прибыль. Но у ФНС, видимо, другой взгляд на данную схему. Как нам пояснили специалисты в области налогового законодательства, дробление бизнеса с помощью создания компании — резидента ОЭЗ является одним из способов создания схемы по уклонению от уплаты налогов, перечисленных во внутренних положениях фискальных органов. В данном случае налицо классический пример использования формальных лазеек для многомиллиардных налоговых оптимизаций.

Группу «Деловые линии» с января 2018 года контролирует ООО «0578 Холдинг». Эта компания зарегистрирована в том же Красногорском районе Подмосковья, что и ООО «Инносети». Учредители, за исключением одного человека, тоже совпадают. 43% принадлежат семье Александра Богатикова, остальные делятся следующим образом: 25% — у Магомедрасула Гаджиева, по 12,5% — у Григория Гурария и Татьяны Башмаковой, 7% — у Александра Кобзева. Последних относят к окружению Сулеймана Керимова.

Журнал «Компания» отправил запросы в «Деловые линии», «Ренессанс Страхование» и «Инносети».

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