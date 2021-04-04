Предприятие «Rīgas Centrāltirgus» стало обществом с ограниченной ответственностью

Предприятие самоуправления «Rīgas Centrāltirgus» сменило форму правления: акционерное общество реорганизовали в общество с ограниченной ответственностью.

Юридические изменения начались летом 2020 года, когда в июле в Регистр предприятий поступил проект договора о реорганизации. А уже в марте этого года, согласно данным Сrediweb.lv, Рижская дума, которая является единоправным владельцем, зарегистрировала новый устав «Rīgas Centrāltirgus».

— Сегодня на рынке перезаключают договора с арендаторами. Процесс проходит непрозрачно: под прикрытием пандемии коронавируса, — рассказывает источник Kompromat.lv на Рижском центральном рынке.

По сведениям Сrediweb.lv, с декабря прошлого года фирмой «Rīgas Centrāltirgus» управляют два должностных лица: председатель правления Артис Друвниекс (Artis Druvinieks) и член правления Каспарс Заулс (Kaspars Zauls).

Финансовые показатели за 2020 год пока не поданы в Регистр предприятий. По сведениям Сrediweb.lv, оборот «Rīgas Centrāltirgus» в 2019 году составлял 7 284 06 миллиона евро.

kompromat.lv