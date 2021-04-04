Министр юстиций Малюська заявил, что зарабатывает меньше жены и пользуется квартирой родни

Министр юстиции Денис Малюська на этой неделе подал в Нацагентство по предупреждению коррупции декларацию о доходах и имущественном состоянии за 2020. В ней чиновник сообщил о нескольких активах:

Интересная деталь: с сентября 2020 года земля и квартира принадлежат родственнице министра — Злате Малюське. Ранее (в предыдущих декларациях) во владельцах этой же недвижимости значилась некая Мария Духтулинская. Видно, что состоялась сделка по покупке/продаже. Однако в декларации так и не появилась стоимость данной недвижимости. НАПК стоит задать этот вопрос правоведу-Малюське.

Доход семьи министра юстиции за 2020 год составил 1,4 млн грн:

Наличкой семейство хранит 14 тыс. гривен, а на банковских счетах находится:

Напомним, что в конце 2019 года министр юстиции Денис Малюська жаловался на то, что ему не хватает денег. Но при этом 9 декабря 2019-го получил пенсию от Международного банка реконструкции и развития (США) в размере 1,056 млн гривен.

Министр открыто заявлял, что не доволен размером своей зарплаты, и даже поговаривал об отставке, если ее не поднимут «хотя бы до 80 тысяч». Как видно из его последнего отчета — ее не подняли. Среднемесячный оклад составляет около 53,2 тыс. грн

Денис Малюська рассказывал, что ежемесячные расходы его семейства составляют не менее 100 тысяч грн, и при меньших доходах ему приходится экономить, что, как он уверял, «крайне сложно».

Вероятно, ситуацию должно упрощать безвозмездное пользование квартирой в пригороде Киева, которое министр задекларировал. Особенно, если его родственники не только поселили его с женой и детьми в хоромы на 249 м.кв., но еще и платят за него коммунальные услуги. Их размер точно немаленький, если учесть метраж квартиры.

К тому же после громогласных заявлений Дениса Малюськи о нехватке средств его супруга неожиданно получила работу в Минцифры, и ей ссудили солидный оклад — 777 тыс. гривен. Это, кстати, даже больше, чем получает начальник Людмилы Рабчинской — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, который также является вице-премьер министром. Федоров на днях заявил о получении в 2020 году зарплаты лишь на 592 тыс. грн. Но, по-видимому, вклад жены Малюськи оценили выше.

Андрей Пшеничный dubinsky.ua