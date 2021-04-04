Апелляционный суд не признал требования «Укрсиббанка» к Тищенко на 597 млн гривен

Северный апелляционный хозсуд в рамках дела №910/16249/19 о банкротстве Сергея Тищенко удовлетворил апелляционную жалобу этой физлица и отменил постановление Хозяйственного суда города Киева от 25 мая 2020 в части признания кредиторских требований «Укрсиббанка» на 597 млн гривен.

Решение суд мотивировал тем, что объем его финансовой ответственности как поручителя компании «Фактор Эксим» был увеличен без согласия указанного физического лица.

По мнению судебной коллегии, подписание дополнительного соглашения к договору поручительства после ее прекращения не создает никаких правовых последствий для сторон указанного соглашения, и не восстанавливает поручительство, которое прекратилась.

Напомним, 9 декабря 2019 Хозсуд города Киева открыл производство по делу о неплатежеспособности Сергея Тищенко по его инициативе, ввел процедуру реструктуризации долгов должника и мораторий на удовлетворение требований кредиторов, запретил Тищенко отчуждать имущество.

Согласно судебным материалам, Тищенко свое ходатайство о признании себя банкротом обосновывал отсутствием финансовых возможностей погашать требования кредиторов в размере 372,3 млн гривен.