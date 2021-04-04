Вице-премьер Стефанишина не хочет отчитываться о счетах в банках. Заявила только наличные и недвижимость по заниженным ценам

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина задекларировала землю под Одессой, которую не указала при вступлении в должность. А сообщила о крупных суммах наличности.

Ольга Стефанишина была назначена вице-премьер-министром по вопросам европейской интеграции 4 июня 2020 года, заменила Вадима Пристайко. С марта по декабрь 2017 года работала директором, а с декабря 2017 года генеральным директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабмина. А после увольнения в 2019-ом была советником в юридической фирме «Ильяшев и Партнеры».

29 марта 2021 года Стефанишина отчиталась перед Нацагентством по предупреждению коррупции о доходах и имущественном состоянии за 2020-й. До этого она подавала НАПК декларацию перед вступлением в должность и два раза вносила в нее исправления. Но не сильно откровенничала о своих активах, потому в последнем отчете появился ряд пунктов, о которых до сих пор не было известно.

Общий доход вице-премьера в 2020 году составил 1,1 млн грн. Деньги поступали не только в качестве зарплаты, но и от личного бизнеса:

Еще Стефанишина сообщила о наличных сбережениях:

Источники их происхождения неизвестны. На протяжении года о них не сообщалось, а публично личные финансы чиновник не обсуждала.

При этом она не декларировала средств на банковских счетах, такое ощущение, что их у нее нет. Что не укладывается в европейскую и мировую практику прозрачных финансов, о которой Стефанишина не могла не знать по роду своей деятельности. Мировое сообщество двигается в сторону прозрачности и безналичных расчетов. Однако наш вице-премьер стоит в стороне от всего этого, и живет по старым наличным правилам.

Такой же вывод можно сделать и из ее отчета по недвижимости, на которую указаны нереальные цены. Сразу возникают подозрения о намеренном занижении при покупке/продаже с целью минимизации налогообложения:

Еще у Стефанишиной есть автомобиль Toyota RAV4 2009 года выпуска, которым она обзавелась в 2012 году за 129 тыс. грн.

Андрей Пшеничный dubinsky.ua