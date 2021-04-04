Суд открыл дорогу в Украину российскому «вору в законе» Мише Лужнецкому

Михаил Воеводин из ОПГ «Лужники» сможет лично прокручивать свои схемы на нашей территории.

Скандально известный Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил постановление Службы безопасности Украины от 30 июня 2020 года №5/2/4-6588 о запрете въезда на территорию Украины гражданину Израиля Михаилу Воеводину, который известен в статусе так называемого «вора в законе» по прозвищу «Миша Лужнецкий». Соответствующее решение 22 марта 2021 приняла судья Наталья Клименчук, пишет интернет-издание Dетектив-Info.

Как пишет издание, судебные споры вокруг попыток СБУ закрыть украинскую границу для Воеводина, которого считают одним из лидеров мощного российского ОПГ «Лужники», продолжаются, по крайней мере, последние три года.

25 апреля 2018-го по инициативе спецслужбы для Михаила Васильевича был установлен пятилетний «бан» «в интересах обеспечения безопасности Украины». Однако в конце мая 2020-го он был отменен, хотя копия соответствующего решения после этого уничтожена.

Как бы там ни было, но 30 июня 2020 года по инициативе СБУ было принято решение о запрете въезда этому персонажу в Украину сроком на три года. Спецслужба при этом ссылалась на вероятную причастность Миши Лужнецкого к террористической деятельности на Востоке Украины, а также на пребывание Воеводина в статусе «вора в законе» и в базе НЦБ Интерпола в качестве лидера российских ОПГ, причастных к вымогательству и легализации грязных денег. В СБУ на Воеводина заведено контрразведывательное дело №3945, на основании которого СБУ предоставило соответствующее поручение пограничникам.

Однако судья Наталья Клименчук пришла к выводу, что, по её мнению, предоставленный «конторой» документ не содержит ни одной ссылки на источник информации об опасности гражданина Воеводина, а также на факт совершения этим персонажем общественно-опасного деяния как на территории Украины, так и за ее пределами. Служитель Фемиды добавила, что в материалах дела Миши Лужнецкого отсутствуют документы, которые могут свидетельствовать о том, что сей субъект подпадает под определение лица в статусе «вора в законе». Более того – адвокаты Михаила Васильевича якобы предоставили суду доказательства обратного. При этом они ссылались на решения, принятые рядом российских судов, а также на «ухвалу» Шевченковского райсуда Киева, согласно которым публикации СМИ о Воеводине как о лидере ОП, якобы содержат недостоверную информацию, порочащую его честь, достоинство и деловую репутацию Миши Лужнецкого.

Так что Наталья Клименчук пришла к выводу, что принятое СБУ запретить Воеводину въезд на территорию Украины принято с нарушением установленной процедуры, противоречит законодательству и подлежит отмене вместе с соответствующим поручением на адрес Госпогранслужбы.

Издание напоминает, что осенью 2020 года судья Окружного административного суда Киева Константин Пащенко удовлетворил другой иск Михаила Воеводина и обязал уполномоченных лиц Офиса генпрокурора предоставить указания представителям НПУ и СБУ по закрытию оперативно-розыскных и контрразведывательных дел относительно Лужнецкого. А также отменить ряд принятых решений о запрете въезда этому милейшему господину на территорию Украины. По информации издания, это постановление не было выполнено – силовики обжаловали его в Шестом апелляционном административном суде.

Как писали ранее [громкие дела], у ОПГ Лужники, в которую входит Михаил Воеводин, есть серьезный интерес в украинской металлургии и в почти что легализированном игорном бизнесе.

Источник: Dетектив-Info, перевод и адаптация – Grom.