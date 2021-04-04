Мешки с черной бухгалтерией: правоохранители провели обыски у контрабандистов

Правоохранители 2 апреля устроили обыски в офисе одного из операторов «Слона». Во время этого полицейские нашли сумки, которые были набиты деньгами.

Как пишет Police Control Ukraine, все найденные деньги были черной бухгалтерией. На обнародованных фотографиях видны пачки денег в разной валюте.

Но самое интересное, что в одной из сумок лежал список с фамилиями и суммами вероятно взяток. В списке оказались известные правоохранители, а также работники СБУ и ГБР.

Общая сумма «расходов» черной бухгалтерии составляла более 7,6 миллиона. Правда, неизвестно какой валюты: гривен или долларов.