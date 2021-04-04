Руководитель Минэнерго Витренко увеличил свой доход в 5 раз — до 288,3 млн грн. Много вложил в западные банки и ОВГЗ

Временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко смог в 2020 году увеличить свой доход сразу в пять раз — до 288,3 млн грн. Соответствующая информация размещена в его декларации Нацагентству по предупреждению коррупции.

Динамика увеличения дохода за два последние года впечатляющая:

Львиная доля заработка Витренко в прошлом году пришлась на зарплату от НАК «Нафтогаз», где он работал до Минэнерго. Там он получил сразу 284,6 млн грн. В пересчете на месячные оклады это 23,7 млн грн/мес. Хотя, скорее всего, в сумму вошли еще бонусы, надбавки и прочие доплаты. В Минэнерго он получил совсем немного — 15,8 тыс. грн. Поскольку был назначен под занавес года — 21 декабря 2020-го.

Структура общего дохода на 288,3 млн грн за 2020 год, который получил Юрий Витренко, выглядит так:

Деньги в семье Витренко зарабатывает только он, жена не работает. Но сбережения руководитель Минэнерго расписал еще и на вторую половину — на Ирину Шафранову-Витренко.

Это семейство активно открывало банковские счета не только в Украине, но и за границей. В Великобритании, Германии, Лихтенштейне, всего их четыре:

Кстати, интересно все эти счета были у Витренко и в декларации за 2019 год, однако он еще ни разу не задекларировал доходы по ним — то есть выплаченные проценты. Хотя, невозможно поверить, что ни одно из западных финучреждений ни цента не заплатило столь крупному вкладчику. Так что ревизором из НАПК стоит сделать запросы и навести справки на этот счет.

В украинских банках семейство чиновника в 2020 году держало:

А наличными:

Еще Юрий Витренко отчитался о покупке 17 декабря 2020 года крупной партии облигаций внутреннего госзайма: всего 148,4 тыс. ОВГЗ, стоимостью 1 тыс. грн каждая. То есть бумаг куплено на общую сумму 148,4 млн грн.

Из недвижимости руководитель Минэнерго заявил 2 квартиры в собственности:

А также 4 объекта недвижимости в пользовании:

Все автомобили записаны на жену — Ирину Шафранову-Витренко

Андрей Пшеничный dubinsky.ua