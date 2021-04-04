Светлана Радионова – коррупция как стиль работы

Одно из наиболее коррупционных ведомств России заслуживает того, чтобы о нем в очередной раз написали. Ростехнадзор превратился в бездонную кормушку для чиновников, заинтересованных лишь в собственном обогащении.

А должность заместителя руководителя контрольного ведомства дает для этого практически безграничные возможности. Возьмем, к примеру, Светлану Радионову, которая все еще остается замом, однако что ждет ее дальше — большой вопрос.

В предыдущих статьях о коррупции в «Ростехнадзоре» мы выяснили, что каждый высокопоставленный сотрудник контрольного ведомства так или иначе является ставленником определенных политических сил и даже ФПГ.

В частности, в открытых источниках указано, что сам нынешний руководитель является выходцем из структур, которыми управлял нынешний руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов. В большинстве источников полагают, что Алексей Владиславович Алёшин является человеком Чемезова.

Разберём каждого зама

Алексей Викторович Ферапонтов до 2003 года работал в «Росгосстрахе» и «Ингосстрахе». Сейчас «Ингосстрах» принадлежит структурам Олега Дерипаски. С 2003 года Ферапонтов работает в надзорных органах, выполняя по сути те же самые функции, что и ранее до настоящего времени. Недолго время, до назначения Алёшина, именно Ферапонтов возглавлял службу.

Трембицкий Александр Вячеславович. Пришел на должность зама в октябре 2012 года. До 2010 года работал в Правительстве Краснодарского края. С 2010 по 2012 замещал должность руководителя Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. По сути «южное землячество» «Ростехнадзора».

В 2010 году Александр Хлопонин стал полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе и начал набирать кадры с этой территории. За пару лет Трембицкий преработался и в дальнейшем сумел выстроить отношения с Хлопониным. Таким образом, Трембицкий это скорее всего человек Хлопонина в «Ростехнадзоре».

Бакатин Александр Вадимович. В самой службе инсайдеры называют его «человеком Алешина», хотя сам он имеет прямые контакты с Сергеем Чемезовым и, очевидно, является ставленником «Ростеха». Достаточно отметить, что как и Алешин, Бакатин ранее работал в «Рособорнэкспорте», а затем и в «Ростехнологиях». Причем Бакатин был гораздо ближе к Чемезову, чем Алешин и именно Бакатина часто называют одним из потенциальных персон на возможные повышение в рамках карьерного продвижения выходцев из «гнезда Чемезова».

Рыбас Александр Леонидович. Считается что во время работы в Правительстве был близок к вице-премьеру Алешину (зам министра торговли СССР, продвигался по госслужбе благодаря отцу) и премьеру Фрадкову. Считается, что у Фрадкова сложились довольно неплохие отношения с кланом «силовиков» в окружении Путина, и среди таковых называется Игорь Иванович Сечин. Ряд источников утверждают, что А.Л.Рыбас довольно лоялен к «Роснефти».

Интересно, что на официальном сайте «Ростехназдора» указаны еще два заместителя руководителя – Радионова Светлана Геннадьевна и Владимир Козивкин. Однако при попытках выяснить их биографию сайт «Ростехназдора» отправляет пользователя на главную страницу сайта, будто Радионовой и Козивкина уже нет в службе.

Между тем, согласно открытым данным Светлана Радионова настоящий старожил ведомства – после работы в прокуратуре в нулевых она ушла в конце 2010 года в надзорное ведомство, где до настоящего момента и трудилась заместителем руководителя.

При этом Радионова Светлана Геннадьевна пережила уже нескольких своих коллег и на момент прихода в «Ростехнадзор» выходцев из команды Чемезова, именно её называли «серым кардиналом» ведомства.

Козивкин был назначен на этот пост постановлением главы российского кабмина Дмитрия Медведева 1 апреля 2014 года. Ранее он работал заместителем руководителя межрегионального технологического управления Ростехнадзора и, как утверждают источники, «был куратором ведомства от ФСБ». Оценить достоверность этой информации сложно, однако примечательно, что Владимир Козивкин — единственный из заместителей Алешина, чьей фотографии и биографии на официальном сайте Ростехнадзора нет до сих пор.

Утверждается, что Владимир Владимирович Козивкин — выходец из Свердловской области, начинал карьеру на Нижнетагильском металлургическом комбинате. В «нулевые» он был членом совета директоров НТМК и занимался вопросами безопасности. В 2004 году Владимир Козивкин также был членом коллегиального органа управления ОАО «Завод по производству труб большого диаметра». О том, как складывалась его карьера в дальнейшем, ничего не известно.

«КОГДА КОЗИВКИН ПРИЕЗЖАЛ В ЕКАТЕРИНБУРГ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, ОН ЛИЧНО ОТПРАВИЛ В ОТСТАВКУ ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ АНАТОЛИЯ СОЛОВЬЕВА, ПРОРАБОТАВШЕГО В ВЕДОМСТВЕ МНОГО ЛЕТ, ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО ТОТ НЕ ДАЛ БЫ СПОКОЙНО РАБОТАТЬ МОЛОДОМУ НАЗНАЧЕНЦУ КОЗИВКИНА» — РАССКАЗЫВАЮТ БЛИЗКИЕ К РЕГИОНАЛЬНОМУ ВЕДОМСТВУ ЛЮДИ.

Многие частично связывают Козивкина с интересами «Ростеха» на территории Свердловской области и Урала в целом. Таким образом, не входящими в «клан Чемезова» можно назвать Ферапонтова, Трембицкого и Радионову.

Однако, злые языки настаивают, что последние годы Радионова могла присягнуть на верность «Ростеху» чем и обязана сохранением в должности. В обмен Радионовой могли гарантировать определенную свободу в кураторстве отдельных руководителей территориальных органов. В телеграм-каналах утверждалось, что для ряда политических сил сама Радионова явялась удобной фигурой – она устраивала и Хлопонина и Чемезова.

Между тем, последние аресты в ведомстве свидетельствуют о том, что слухи о возможном повышении Радионовой, по сути, слухи о возможной «аппаратной эвакуации» чиновницы, которая за последние годы серьезно подставилась. Дело в том, что ряд изданий связывают Радионову с компаниями, которые занимаются «консультационной деятельностью» как раз в тех сферах, которые курирует Радионова. У нашего издания есть несколько нотариально заверенных протоколов осмотров веб-страниц СМИ, где издания утверждают, что Радионова Светлана Геннадьевна может быть тесно связана с такими фирмами.

Более того, последние аресты руководителей территориальных органов «Ростехнадзора» могут вывести на руководство в самой службе. Совершенно очевидно, что таким руководителям гораздо удобней «сдавать тех» у кого нет сильных покровителей уровня Чемезова. Соответственно, указывать на Алешина и его команду смысла по большому счёту нет. А вот на тех, кто трудился в «Ростехнадзоре» еще до прихода выходцев с «Ростеха» — вполне логично и понятно. Покажут ли на Радионову?

Радионова Светлана Геннадьевна

Ранее мы писали, что Ростехнадзор — такое ведомство, которое призвано контролировать соответствие бизнеса техническим регламентам. Однако, на этих огромных функциях паразитируют чиновники Ростехнадзора, которые превратили контрольное ведомство в свою личную кормушку и лоббистскую структуру для «своих» компаний. На этот раз разбираем Светлану Радионову, начальницу Григория Слабикова.

После перестановок в Правительстве прошло уже пару месяцев, но в ряде служб и ведомств руководство или осталось прежним, или было заменено лишь на временные, технические фигуры. Ряд источников полагают, что в сентябре нас может ждать очередная волна отставок, но уже на уровне Федеральных Службы и Агентств. Одним из условий к назначениям на руководство того или иного ведомства могут стать кадровые чистки, вплоть до показательных посадок, череду которых мы уже наблюдаем в Ростехнадзоре.

Ростехнадзор – коррупция как стиль работы ведомства

В предыдущем материале мы разбирались в том, кто именно мог платить Григорию Слабикову из Северо-Западного управления Ростехнадзора, между тем не раскрытым остался вопрос о том, кто именно мог «покрывать» Слабикова.

Ситуация с коррупцией в Ростехнадзоре свидетельствует, что как минимум несколько высокопоставленных руководителей «крышуют» подчиненных в территориальных органах, допуская и покрывая вымогательство у предпринимателей.

Помимо ареста Слабикова в этом году, в апреле, обвинение во взятке и вымогательстве было предъявлено Игорю Исаеву, руководителю Нижне-Волжского управления Ростехнадзора. В ноябре 2017-го в Ноябрьске (ЯНАО) силовики по обвинению во взятке задержали замглавы Северо-Уральского управления Ростехнадзора Реваза Порфирова. В прошлом году бежал за границу бывший глава Западно-Уральского управления Ростехнадзора Александр Кондалов, — ФСБ возбудило против него дело по обвинению в превышении должностных полномочий.

По поводу каждого из задержанных руководителей «Ростехнадзора» выдвигались многочисленные версии, но почти в каждом случае ряд источников указывали на то, что региональные руководители не могли не пользоваться покровительством федерального руководства, где и оседали все жалобы на их подчиненных в территориях.

Таким образом, только за последние пару лет случилась череда громких коррупционных скандалов в «Ростехнадзоре» на региональном уровне, но на уровне руководства ведомства ответственность так никто и не понёс. Почему так получается?

Созданный в 2004 году Ростехнадзор, как известно, проверяет соблюдение норм и правил в области атомной энергетики, требований промбезопасности на опасных производственных объектах, надзирает за безопасностью работ по недропользованию, проводит экологическую экспертизу. Служба может осуществлять более 20 видов надзорной деятельности.

Кто чей в «Ростехнадзоре»?

Возглавляет службу Алексей Владиславович Алёшин – он считается ставленником Сергея Чемезова. В 2000-2007 годах Алёшин работал под началом Чемезова, где одно время был его заместителем – отмечал телеграм-канал «Устинов троллит».

При этом в коррупционных скандалах, которые сотрясали различные региональные управления есть одна тонкость – среди плательщиков (взяткодателей) практически не было предприятий, которые входили бы в «Ростех» Чемезова. Иными словами, руководители территориальных служб не брали взятки с тех, кто так или имел доступ к «Ростеху» и прямой выход на Чемезова. Да о чём говорить, если до 2014 года Алёшин был первым замом в ГК «Ростех».

Хотя «Ростехнадзор» последние годы формально курировал вице-премьер Александр Хлопонин, его людьми в ведомстве называли не Алёшина, а пару его замов.

Если посмотреть историю со Слабиковыми, то выяснится, что платили им так или иначе даже нефтяные гиганты (кроме «Роснефти») и флагманы атомной отрасли. То есть Слабиков спокойно получал деньги с крупнейших предприятий, и среди тех, с кого он мог бы также получать не было разве что «Роснефти» и «Ростеха».

При этом Алёшин хотя и не сумел победить коррупцию, но в 2014 году он приходил в ведомство уже на коррупционную должность – замы, которые достались ему в наследство раскинули сеть лояльных чиновников в территориальных органах. Среди таковых называют Светлану Радионову – замруководителя «Ростехнадзора», которую недавно называли потенциальной сменщицей Алёшина.

Радионова Светлана Геннадьевна замахнулась слишком высоко?

Примерно пару месяцев назад стало известно о том, что Радионову лоббируют на должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприродназдора). От Радионовой якобы был подготовлен масштабный план по реструктуризации работы ведомства, а сам Росприроднадзор мог быть выведен из Минприроды в качестве отдельного ведомства. Причины и тут понятны – новый министр природных ресурсов ближайшее время начнет проводить на должности в подведомственных учреждениях лиц из «Кобылкинского клана», который только начал формироваться.

Вполне возможно, что Радионову пытались протолкнуть на ведомство «под шумок», пока формируется Правительство, а новый министр не успел освоиться. К тому моменту как Кобылкин занялся бы «Росприроднадзором» оказалось бы, что он уже и не в его компетенции. Короче говоря, «Росприроднадзор» пытались увести у Кобылкина и его покровителей буквально из-под носа. Кому и зачем это было нужно?

Известно, что Кобылкин приходится племянником очень высокопоставленному и обеспеченному человеку, чем, как утверждают злые языки, и обязан своей карьерой. Связывают Кобылкина чаще всего с компанией Новатэк Леонида Михельсона, а также с поддержкой других крупных нефтяных компаний. Единственная компания, которая не смогла выстроить удобные отношения с Кобылкиным это «Роснефть».

А теперь сопоставим информацию о том, что именно «Роснефть» наряду с «Ростехом» меньше других страдала от коррупционной деятельности чиновников «Ростехнадзора».

Значит, кто-то из высшего руководящего звена в «Ростехнадзоре» покровительство «Роснефти», но вряд ли это был Алёшин, являющийся ставленником Чемезова.

Ряд источников указывают, что «человеком Сечина» в «Ростехнадзоре» может являться Светлана Радионова.

В телеграм-канале «Устинов троллит» была высказана версия, что Радионову и лоббировали на «Росприроднадзор», чтобы «Роснефть» имела хоть какое-то влияние на контролирующих орган, оказавшийся под контролем группы Новатэк.

Впрочем, то что «Радионова человек Сечина» это еще не факт, а вот что действительно факт, так это то, что множество фирм, которые возникли еще до прихода в «Ростехнадзор» Алёшина уже давно обирают бизнес по всей стране на «консультации» «Ростехнадзора».

При этом поговаривали, что до прихода Алёшина ведомством фактически «рулила» Светлана Радионова, которую еще в 2013 году пророчили на пост главы ушедшего «Ростехнадзора».

Говорят, что есть фирмы, которые собирают средства с предприятий, подвергающихся проверкам «Ростехнадзора». После сотрудничества с такими «консультантами» нарушители часто перестают иметь проблемы с надзорным ведомством. Якобы некоторые из этих фирм имеют отношение к Радионовой.

Вот, например, ЗАО НДЦ НПФ «Русская Лаборатория», эту компанию называют. За время своего существования она получила государственных контрактов на общую сумму почти 3 миллиарда рублей. При этом ее клиенты – в основном нефтяные компании.

Эта компания называется одной из основных посредников в получении заключения о соответствии (ЗОС). Интересно, что по этому адресу зарегистрировано еще три компании, с тем же соучредителем, а где-то и руководителем. Неким Шпигель Михаил Яковлевич.

НПФ «Русская Лаборатория» – руководитель Михаил Шпигель, адрес – 197101, город Санкт-Петербург, проспект Большой П.С., 57/1

ЗАО «Русская Лаборатория» – руководитель Михаил Шпигель, адрес – 197101, город Санкт-Петербург, проспект Большой П.С., 57/1 еще и совладелец (35%)

ООО «Русская Лаборатория — Энергетика» – руководитель Михаил Шпигель, адрес – 197101, город Санкт-Петербург, проспект Большой П.С., 57/1 еще и совладелец (76%)

ООО «ИК «Русская Лаборатория — к» – руководитель тут другой, зато адрес – 197101, город Санкт-Петербург, проспект Большой П.С., 57/1, а Шпигелю принадлежит 40%.

Обычно такое «клонирование» компания делают для того, чтобы аффилированные с одним лицом компании могли принимать участие в аукционах на государственные подряды. У младших братьев к слову госзаказы тоже есть, но их размеры не так впечатляют. При этом крупные компании проверяют данные о подрядчиках и чаще всего обходят стороной сомнительные компании.

Примечательно, что Андрей Кобзарь, который является Генеральным Директором, «светится» и в других проектах Шпигеля. Кобзарь личность интересная. Он – многократный участник различных списков миллиардеров как регионального, так и общероссийского. Также поговаривали, что он не гнушался прибегать в 90-х к «лихим» методам ведения бизнеса, и ввязывался в масштабные госпроекты в нулевых. В стиле 90-х протекала в частности история с приватизацией петербургского морского порта. Многочисленные кровавые разборками были в порядке вещей.

Осенью 2011 года был заморожен проект строительства платного Орловского тоннеля под Невой, реализуемый в рамках частно-государственного партнерства Невской концессионной компанией, которую контролируют Кобзарь и Южилин. В конце 2012 года правительство Санкт-Петербурга разорвало договор. Одна из причин — превышение сметы на 22 млрд рублей (первоначально — 55 млрд рублей) и срыв сроков начала строительства

Со Светланой Радионовой также связывают организацию под названием «Интеркор Рус», через которую удалось провести всего 66 миллионов рублей, сумма весьма скромная. Большинство заказчиков ООО так или иначе связаны с нефтяной отраслью.

У компании есть клон и это весьма интересно, так как он занимается схожей деятельностью.

Предупредительный выстрел для руководства?

Отделения Ростехнадзора в регионах в полной мере копируют поведение своих федеральных боссов. Так, например, в 2018 году руководитель Нижне-Волжского управления Ростехнадзора Игорь Исаев решил взять пример с Григория Слабикова. Его, Исаева, подозревали во взятках и вымогательствах. Почему-то было решено, что подписка о невыезде остановит чиновника на территории страны, но он почему-то предпочел покинуть территорию РФ. По версии следствия он не однократно вымогал средства у компании, чтобы избежать проверки. Первая переданная сума была 200 тысяч рублей, но потом аппетиты чиновника выросли, и он запросил уже 1,5 миллиона. И даже, вроде как, он эту сумму получил.

Но в первую очередь Исаева подозревают в том, что он отчисляет «процент» своей начальнице – Радионовой. При чём об этом он мог рассказать и сам — такими слухами полнятся не только коридоры Ростехнадзора.

В прошлом году состоялось громкое задержание руководителя Западно-Уральского управления Александр Кондалов. Задержали его в Египте, где безуспешно пытался скрыться от правоохранительных органов России. Все дело в том, что за денежное вознаграждение Кондалов занижал класс опасности производственных объектов. В частности так случилось с объектом ОАО «Лукойл-Пермь». В результате в бюджет не поступило не менее 100 млн рублей. По слухам, именно Радионова неформально распорядилась пособить компании.

Глядя на все эти сомнительные компании и достижения ведомства, задаешься вопросом, кто и зачем может лоббировать назначение Светланы Радионовой. Судя по слухам, этому сопротивляется правительство и, похоже, не зря. Может силовым структурам стоит присоединиться к этому «сопротивлению»?

Таким образом, Радионова Светлана Геннадьевна сейчас находится в крайне противоречивом и сложном положении. С одной стороны, есть призрачные надежды на карьерный рост и возможно повышение, благодаря покровительствующим силам. С другой стороны, череда коррупционных скандалов, явно указывающих на саму Радионову свидетельствуют о том, что ей самой всё сложней оставаться на плаву. В таких условиях, единственная надежда остается на покровителей, который совсем не факт, что согласится поддерживать на плаву Радионову, которая, впрочем, и сама за 9 лет никак не утонет…