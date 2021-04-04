Стрельба рядом с Капитолием: два человека погибли, один – в тяжелом состоянии

Мужчина за рулем автомобиля попытался протаранить заграждение и врезался в толпу полицейских, после чего по нему открыли огонь.

Сотрудники полиции в пятницу, 2 апреля, заблокировали здание Конгресса США после того, как поступили сообщения о выстрелах в этом районе и произошел инцидент с темным седаном, водитель которого намеревался протаранить заграждение и наехал на правоохранителей. Об этом сообщает Associated Press.

По данным издания, в результате инцидента двое полицейских получили травмы и были госпитализированы, один из них – в тяжелом состоянии. Позже журналист Джейк Шерман сообщил, что один из копов скончался.

Водитель, который в них врезался, якобы вышел из машины и стал размахивать ножом, в результате чего сотрудники полиции открыли по нему огонь. Его состояние медики оценивали как критическое. Позже агентство NBC News, ссылаясь на шефа полиции Йогананду Питтмана, сообщило о смерти нападавшего.

Примечательно, что инцидент произошел в момент, когда Конгресс США находится на каникулах.

На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, что войска Национальной гвардии собираются недалеко от места аварии. Замечен также вертолет.

Происшествие случилось примерно в 90 метрах от входа в здание Капитолия со стороны Сената. ограждение, которое препятствовало движению транспорта в этом районе, было недавно снято, поскольку Капитолий начал открываться после беспорядков 6 января.

Сенаторы и персонал используют контрольно-пропускной пункт, рядом с которым произошел инцидент, в рабочие дни.

Сейчас все здания Капитолия заблокированы «из-за внешней угрозы безопасности». Сотрудникам приказали не входить в здания и не покидать их.