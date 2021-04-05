Минпромторг Дениса Мантурова вышел в правительственные рекордсмены по взяткам

Череда арестов минпромторговских взяточников, по всей видимости, обусловлена тем, что сотрудники Дениса Валентиновича Мантурова не хотят отставать от своего шефа по доходу. Ведь если министерство возглавляет самый богатый чиновник, то почему его подчинённые должны жить на одну зарплату?

Эстафету принимает Минпромторг

В отличие от ставших уже обыденностью взяткополучателей различного регионального масштаба вплоть до губернаторов территорий, чиновников федерального уровня отлавливают нечасто. Именно поэтому ситуация в Минпромторге, где за неделю сотрудники ФСБ задержали троих подопечных Дениса Мантурова, является нетипичной для современной России. Примечательно, что изначально торгово-промышленные «специалисты» широкого профиля предпочитали использовать для получения взяток другие федеральные ведомства. К примеру, прошлогодний взяточник Ризван Гайрбеков для получения дополнительного дохода присмотрел «предбанник» Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Солировал ему в этом сотрудник ФСВТС Сергей Гармаш.

В дальнейшем, для получения дополнительного денежного вознаграждения, подопечными Дениса Мантурова, видимо, решено было использовать территорию «доходного» министерства – это логично, не делиться же с коллегами по правительственным структурам за использование их служебных помещений. Именно поэтому очередные «трудяги» из Минпромторга пытались получить причитающееся им вознаграждение возле собственного министерства. Как сообщает , сотрудники управления «П» ФСБ России задержали двух чиновников Минпромторга при попытке получения взятки. По данным издания «Коммерсантъ», ими оказались Сослан Гериев и Андрей Бандуров.

Казалось бы, «снаряд в одну воронку два раза не падает» – но это правило, судя по всему, верно только у артиллеристов. Что касается мантуровского Минпромторга – то «ещё как падает». Буквально через несколько дней всё то же издание «Коммерсантъ» сообщило, что задержан очередной подчинённый Дениса Мантурова – директор департамента металлургии и стройматериалов Павел Серватинский за незаконное выделение 13,5 млн рублей компании «Исток» из Кабардино-Балкарии. Деньги были выделены в 2018 году за НИОКР, проведённые, по версии следствия, лишь на бумаге.

Специалисты по ловле карманников

Работа сотрудников ФСБ несомненно олицетворяет собой факт борьбы с коррупцией, но вот масштабы какие-то мелковатые для Минпромторга, через который прогоняются сотни бюджетных миллиардов: Сослан Гериев и Андрей Бандуров – то ли 500, то ли 600 тыс. рублей (диван в квартире у Мантурова дороже стоит), Павел Серватинский – 13,5 млн рублей. Или ФСБ России подходит издалека? Возможно, подобно легендарному Глебу Жеглову, нынешние сотрудники ФСБ смогут когда-нибудь выйти и на «более крупную рыбу», не всё же время им минпромторговских карманников «Кирпичей» ловить? Если раскинуть мозгами, то по закону больших чисел не мешало бы покопаться в финансировании, ну скажем, программ «Суперджета» (старой и новой), да и других более объёмных, но бестолковых по реальным итогам начинаний, на которые Мантуров не жалеет российского бюджета. Хотя, возможно, наши правоохранители опасаются в своих расследованиях, как говорится, выйти на Сергея Чемезова, прежде и самого дослужившегося до звания генерал-полковник?

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих

Как и следует в лучших традициях жанра, Минпромторг скоропостижно выступил с заявлением, что де именно они сами помогли правоохранителям поймать своих же коллег. Об этом пишут многие издания. Так, РБК со ссылкой на Минпромторг сообщает: «Министерство считает неприемлемым любые проявления коррупции в своих рядах и будет в дальнейшем совместно с правоохранительными органами так же жестко реагировать на любые попытки нарушения закона». А что ещё заявлять Минпромторгу в такой ситуации, когда «тружеников» этой организации уже, можно сказать, системно ловят на взятках? И почему кадровая политика этого министерства работает таким образом, что именно его чиновников с завидным постоянством ловят на взятках? Конечно, может быть чистым совпадением то, что самый богатый российский министр возглавляет ведомство, ставшее в последнюю неделю рекордсменом по числу коррупционеров. Но если это не совпадение? И все эти бензоколонки, кадровая политика Минпромторга, дачи, виноградники, гостиницы и прочие активы, о которых ещё предстоит узнать широкой общественности, являются следствием проблем в российской «торгово-промышленной консерватории»?

versia.ru