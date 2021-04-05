Группа псевдо-правозащитников начала массово обращаться в СМИ с требованием удалить материалы о деятельности Гартунга Валерия Карловича, угрожая физической расправой, уголовными делами и «крышей» среди силовиков высшего звена.

Что же за материал пытались удалить эти малосведущие аферисты?

Любитель «Мерседесов» из Челябинска депутат Валерий Гартунг, оказывается, больше всего любит собственный пиар. А также любит делать подарки своему сыну в виде небольших заводов, которые, затем, обрастают кредитами и банкротятся.

Исторически сложилось, что Челябинск и Челябинская область стали чуть ли не главными «поставщиками» опальных политиков, коррумпированных чиновников и подобного.

Не всё гладко и понятно с губернатором Борисом Дубровским, который вроде и свой, а вроде и с вопросами и ночными звонками от президента. Всё понятно с Михаилом Юревичем, макаронным губернатором, который вот уже давненько прячется от российского правосудия в Лондоне. Но не едиными губернаторами сыты, ведь есть и депутаты, и есть они в Госдуме. Некоторые из них, например, Валерий Карлович Гартунг (ИНН: 744800588288), приторговывают бракованными «Мерседесами» и даже ведают заводами вместе со своей семьёй.

Казалось бы, некрасиво затрагивать семью и близких людей в целом, когда речь идёт о проступке одного отдельно взятого чиновника, но, увы, в данной ситуации коррупция Гартунга идёт в ногу с его семьей. В материале так кстати вспомнятся и супруга Валерия Карловича, Гартунг Марина Вениаминовна (ИНН: 744800870894), и его сын Гартунг Андрей Валерьевич (ИНН: 744805045750), объединённые лишь одним мотивом и поводом: зарабатыванием бабла честными и нечестными способами.

Валерий Гартунг наплевал на компромат и показал лояльность

Если быть точнее, он не наплевал, он просто-напросто привык к нему. Свою политическую карьеру Валерий Карлович строит вот уже больше 20 лет, и он за это время действительно «натерпелся». Впрочем, терпеть стоило – ведь как профит – становление одним из самых долгоживущих политиков в регионе в принципе.

С челябинскими журналистами в депутата-мерседеса и вовсе разговор короткий – он обвиняет их в создании ОПГ и вообще всяческих прегрешениях, и всё потому, что они закономерно интересуются биографией Гартунга. А если долго и упорно интересоваться Валерием Карловичем, наткнёшься на историю с автомобилями «КамАз», которые в период между первой и второй чеченскими военными кампаниями закупались как гуманитарная помощь для российских военных, а в конечном счёте оказались, почему-то, у боевиков.

Кадр из фильма «Бригада». Даже авторитет Саша Белый отказался торговать с боевиками. А Валерий Гартунг, получается, не отказался?

Безусловно, для самого Гартунга такой поворот событий мог стать шокирующим. Случилось всё в 1997 году, перед второй кампанией, а припомнили её депутату в 2016 году. Сказать, что Валерия Карловича происки журналистов обидели – ничего не сказать. Парламентарий пожаловался везде, где только мог, перевёл стрелки, как получилось, и вообще назвал бандитами их, а не себя.

Возможно, такие свободы и вольности образовались в руках депутата как результат лояльного отношения. Хотя и оно такое, двойственное – далее поясним, в чём это проявляется.

Проблема в самолюбовании и самовлюблённости торговца «Мерседесами» Валерия Гартунга. Ведь по всем имеющимся признакам, факторам, да и просто обычным требованиям Гартунг неизбежно должен быть за президента, иначе все заводики и гешефты могут свернуться, зато истории с «Камазами», наоборот, развернуться по полной.

Но Гартунг не успевает хвалить президента, потому что ему нужно хвалить себя. Вообще потребность технологов Владимира Путина в Валерии Гартунге обусловлена его партийной принадлежностью, ведь каждый лидер каждого регионального штаба, и «Справедливой России», как парламентской партии, в том числе, просто обязан агитировать в пользу Путина. Иначе ай-ай-ай.

Партия уже поддержала выдвижение Путина, и поддерживает его на выборах. Но не Гартунг, у Гартунга бесконечные самопрезентации. Возможно, связанные с тем, что депутатское кресло бизнесмену из Челябинска уже поджимает, и ходили слухи даже о его возможной попытке выдвижения… И Путин с тех самых пор остаётся вскользь.

Всё это выглядит как дважды вызов в адрес лидера. Особенно учитывая, что поездки президента России в Челябинск предусматривают, ко всему прочему, визит на уже упоминаемый заводик клана Гартунгов. А теперь представьте, что Владимир Путин приезжает на предприятие «ГАЗ» к Олегу Дерипаске, а тот не только не выходит послушать президента в цех, но и вовсе воротит нос и делает вид, что Путин тут проездом, а главнее его, алюминиевого короля, никого и нет.

Только вот Дерипаска подобных вещей не делает, а Гартунг – вполне. И при этом такой бледной лояльностью он заслужил то, чего многие олигархи бы хотели, но не говорят вслух.

Валерий Гартунг переиграл весь Челябинск

Большая семья и большая лояльность Валерия Карловича Гартунга идут ему на руку. Хотя о лояльности судить не так просто, ведь поддержка Путина идёт от партии, но не от Гартунга, хотя профиты получает, преимущественно, он.

Как пример – в Челябинской области депутат «забодал» целого губернатора Бориса Дубровского. У областных властей с Гартунгом было недопонимание – депутат имел низкую оценку, да ещё и проиграл выборы, что тоже добавило обиды. Но с оппонентом Дубровскому пришлось мириться – видимо, лояльность депутата-мерседеса победила. Здесь мы плавно подходим к заводу Гартунга, ЧКПЗ, или «Челябинский кузнечно-прессовый завод». Предприятием владеет тот самый сын, Андрей Вальерьевич, и сейчас мы поговорим о том, что же там в действительности происходит.

Борис Дубровский на ЧКПЗ

Начнём с того, на какие уступки пришлось пойти Борису Дубровскому, и как он вообще принялся помогать семейству Гартунгов. Гартунг-папа, который депутат, просил у правительства области поддержки при расширении линейки производства на заводе. Дубровский наобещал Гартунгом всяческого содействия – открытие индустрального парка и производство автомобильных компонентов на предприятии, но даже этого мало – жадность Гартунгов пределов не знает.

Им нужно ещё 10 миллионов евро чтобы запустить осевое производство полуприцепов. Ниша хорошая, можно зарабатывать миллиардами, правда в рублях, но всё же. Для чрезвычайно молодого директора предприятия Андрея Гартунга и это неплохой показатель.

Немного о нашем герое – родился в Челябинске в 1982 году (36 лет), учился на менеджменте предприятия, но на производстве поднимался, что называется, с низов. Ведь ещё обучаясь в вузе работал на ЧКПЗ менеджером по продажам, после – директором ООО «Росмет», и только с 2005 года, с получением второго диплома, стал главой ОАО ЧКПЗ. Пытался от «Партии пенсионеров» пройти и в Московскую гордуму, и в Заксобрание Челябинской области, но ни туда, ни туда не попал. Оно и понятно, ведь даже как менеджер и управленец Гартунг-младший не слишком эффективен – об этом чуть далее.

Андрей Валерьевич Гартунг (справа) в естественной среде обитания

Гартунги умеют требовать, и от области жаждут то инвестора, то расширения площадки, то налоговых льгот, то всё и сразу. В Челябинске, очевидно, всё работает так – кто первый вылез из опалы, тот и командует остальными. Сегодня повезло Валерию Карловичу Гартунгу, и «Справедливая Россия», показав лояльность, приносит плоды.

Госконтрактов на целый миллиард рублей, и при этом – посредственные показатели завода, которые начали выправляться в последние три года. Магия богатого папы?

Дубровский не просто сдался – он пришёл на ЧКПЗ с визитом, как с повинной, и там объявил о том, что на Гартунга прольётся новый денежный дождь от индустриального парка.

Губернатор готов поддерживать проекты депутата, как перспективные, а «справоросс» будет и дальше монетизировать лояльность и давить, давить. Но, стоит сказать, хоть какой-то позитивный ответ для региональных властей Гартунг даёт – ЧКПЗ увеличит количество рабочих мест, увеличит объемы производства, а это, в свою очередь, налоги. Если только Гартунг в дальнейшем не передавит на льготы.

Но и здесь всё не так чисто и прозрачно, ведь как мы уже сказали – Андрей Гартунг не самый эффективный менеджер. И вот, почему…

Промышленность Южного Урала имени Гартунга

Прозвучит диковато, но практически весь доход завода Гартунги получают как дивиденды. Согласно отчётностям и выпискам, порядка 80% от всего, что удается заработать, Валерий Карлович и семья складывают себе в карман. Что делать заводу – пытаться жить за счёт сдающегося Бориса Дубровского и челябинских властей, очевидно.

Завод платит не только на «поддержание штанишек» Гартунга, но и оплачивает ему, например, выборы – порядка 13 миллионов рублей ушли в фонд.

Разумеется, одним Дубровским всех денег не заработаешь, и ЧКПЗ активно набирает кредиты. Кредитуется разом на сотни миллионов рублей, закладывая собственные активы. Собственно, примерно так заводы и уезжают потом на цветмет – знакомая история.

В прошлом году семья Гартунгов, как ни странно, на всех задекларировала больше 100 миллионов рублей дохода. Про квартиру в Швейцарии Марины Гартунг уже и так все слышали и знают.

На заводе, который живет за счет политической вёрткости папы, управляет сын, который не привнёс ничего хорошего или революционного. Пока не было политических очков, примерно до 2015 года, ЧКПЗ был в тяжелейшем положении, шептались даже о банкротстве. Ни два образования, ничего не могло помочь Андрей Гартунгу справиться с предприятием.

131 нарушение в позапрошлом году – плоды управления Гартунга-младшего

Бабки и ещё раз бабки: если кто подумал, что завод сына Гартунга – единственный его завод, то зря. Ведь есть ещё «Челябинский завод специального машиностроения. ЧЗСМ принадлежит в долях ПАО ЧКПЗ, и семейной чете Сокирян – директором выступает Сокирян Илья Александрович (ИНН: 744713554540), собственником – Сокирян Лариса Юрьевна.

Госзаказов на 24 миллиона рублей. Смело приписываем достижениям Гартунгов?

А ещё есть УЗАМ – завод атомного машиностроения, где директор – Сокирян Варвара Александровна (ИНН 7452062401473), а собственник – снова Илья Сокирян

Проблемные «Мерседесы» из «УралАвтоХауса», очевидно, не самая большая отдушина Валерия Карловича Гартунга. Ведь благодаря лояльности, своим людям, промышленности и «Справедливой России» депутат-мерседес может вертеть, как ему угодно, всю Челябинскую область, да ещё и вместе с Дубровским. Главное не зазнаться, иначе «челябинские качели» могут непредсказуемо качнуться.

Экскурс в историю: как Гартунг Валерий Карлович поисковую выдачу зачищал

Активно борется Валерий Гартунг не только с избиркомами, но и с несимпатичными ему региональными СМИ. Так, на фоне московских обысков ФСБ у Ильдара Самиева следователи СК по Екатеринбургу внезапно возбудили уголовное дело о клевете против агентства «Ура.ру», которое освещало участие Самиева в выборах и его взаимодействие с «первым номером» в партийном списке Валерием Гартунгом.

Главный редактор «Ура.ру» Иван Некрасов рассказал «Коммерсанту», что информация в прошлогоднем материале об Ильдаре Самиеве была достоверной, но редакция приняла решение «не накалять ситуацию» и удалила спорную публикацию с сайта. «По нашим данным, у Самиева не было интереса в возбуждении дела. Он нам претензий не предъявлял. Насколько нам известно, он сейчас живет за границей и дознаватели даже не смогли до него дозвониться. Не секрет, что эти заявления подписаны Гартунгом, который неоднократно инициировал всевозможные разбирательства против Ura.ru, чтобы мы прекратили освещать его деятельность. Следственных действий на данный момент не проводилось», — пояснил Некрасов, добавив, что редакция готова предоставить следователям всю интересующую по делу информацию.

Обращает на себя внимание и тот факт, что «зачищены» были не только архивы некоторых уральских региональных СМИ, но также и поисковая выдача «Яндекса», из которой по чьему-то требованию в соответствии с пресловутым «Законом о забвении» уже удалены ряд ссылок с высказываниями о Самиеве, которые приписывались Гартунгу. И никто бы ничего не заметил, вот только «Яндекс» честно предупреждает своих пользователей о том, что результаты по текущему запросу подверглись цензуре.

Гартунг Валерий Карлович

Валерий Карлович Гартунг

Вообще-то за 20 лет политической карьеры в таком непростом и очень агрессивном политическом регионе, каким является Челябинская область, Валерий Гартунг «и накушался, и наслушался» про себя всякого, с 1996 года «пересидел» уже троих губернаторов. Каким-то компроматом его тоже сильно не напугаешь. К примеру, вот уже несколько лет тянется конфликт Гартунга с местными журналистами, однажды неосторожно упомянувшими его возможную причастность к истории с некими «Камазами», которые еще 20 лет назад — в 1997 году — закупались в качестве гуманитарной помощи российским военным в Чечне, а оказались в итоге в распоряжении боевиков. Когда в очередной раз эта мутная история всплыла в 2016 году, Гартунг в итоге обвинил журналистов в создании ОПГ, в поисках правды и защиты написал жалобы во все возможные инстанции — в общем, развил вполне понятную кипучую деятельность.

Но до цензуры поисковых систем все же дело не доходило. Понятно, что нынешняя возможная поддержка такого рода для Ильдара Самиева (если допустить, что ее оказывает именно Гартунг) — это довольно слабая компенсация за потерю мандата. Зачистка Интернета и СМИ не вернет денег, потраченных Самиевым на неудачные для него выборы. К тому же, проявляя сегодня заботу вроде бы о своем бывшем соседе по партсписку и о его добром имени, Гартунг (если предположить, что запрос в «Яндекс» поступил от него) может беспокоиться вовсе и не о нем, а в большей степени о своих интересах — о чистоте собственной биографии. И если именно сейчас у привычного ко всему Валерия Гартунга вдруг обострилась чувствительность к любым упоминаниям в СМИ, можно предположить, что он готовится к чему-то очень для себя важному. Ну, или, напротив, чего-то важного очень сильно не хочет и опасается.

Возможно, Гартунг — как и другие его влиятельные однопартийцы — исходит из того, что «Справедливая Россия» при явно слабеющем лидере Сергее Миронове в своем нынешнем виде практически нежизнеспособна, о чем свидетельствует, в том числе, и картина, обрисованная в этом материале. Ключевой для партии действительно может стать президентская кампания 2018 года. После которой политический проект, только официально получающий из бюджета по 500 млн рублей ежегодно, может быть либо свернут, либо переформатирован под нового лидера, который заявит о своей готовности «гасить долги», как политические, так и вполне материальные. На роль такого лидера Валерий Гартунг вполне может захотеть претендовать.

Какой вариант будет выбран, станет понятно уже осенью, когда съезд «Справедливой России» определится с кандидатом на выборах президента. Если будет выдвинут Сергей Миронов — скорее всего, это будет воспринято многими как «прощальная гастроль» и начало закономерного конца для «СР». Наверняка сразу после этого немногие оставшиеся в «СР» самолюбивые политики — вроде все того же Валерия Гартунга, Олега Шеина или Александра Буркова, «хлопнут дверью» и пойдут искать счастья в других политических организациях (если их там, конечно же, примут). И на этот случай зачистка биографии от накопившейся в прошлом не слишком позитивной информации тоже не помешает.