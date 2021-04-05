Єлизавета II та принц Чарльз вийшли на весняну прогулянку (фото)

Букінгемськмй палац опублікував нові світлини 94-річної королеви Великої Британії Єлизавети II та її сина принца Чарльза, на якій вони гуляють садом.
Фото було викладене на сторінці королівської родини в Instagram.
Зазначається, що фотосесія зроблена у честь католицького Великодня на території саду резиденції у Фрогмор-гауз.
“Королева та принц Уельський насолоджуються прогулянкою на території резиденції Фрогмор, Віндзор”, – йдеться у повідомленні.
Королева та принц обрали стримані образи. Голову Єлизавети II покрили розкішною хустиною, відмовившись від традиційних капелюшків.
Єлизавета II та принц Чарльз прогулюються серед заквітчаних дерев та нарцисів.
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: rubryka.com