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Єлизавета II та принц Чарльз вийшли на весняну прогулянку (фото)

05.04.2021

Букінгемськмй палац опублікував нові світлини 94-річної королеви Великої Британії Єлизавети II та її сина принца Чарльза, на якій вони гуляють садом.

Фото було викладене на сторінці королівської родини в Instagram.

Зазначається, що фотосесія зроблена у честь католицького Великодня на території саду резиденції у Фрогмор-гауз.

“Королева та принц Уельський насолоджуються прогулянкою на території резиденції Фрогмор, Віндзор”, – йдеться у повідомленні.

Королева та принц обрали стримані образи. Голову Єлизавети II покрили розкішною хустиною, відмовившись від традиційних капелюшків.

Єлизавета II та принц Чарльз прогулюються серед заквітчаних дерев та нарцисів.

 

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Допис, поширений The Royal Family (@theroyalfamily)

: rubryka.com

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