Тупицкий борется за власть в КС и требует докладывать об угрозах судьям – документ

Издание документа является еще одной попыткой Тупицкого взять под контроль процессы, которые начались в КСУ.

Александр Тупицкий издал распоряжение, в котором заявил о незаконности указа Президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Тупицкого Главой Конституционного Суда. Соответствующий документ находится в распоряжении ZN.UA.

«Заместителю Главы Конституционного Суда Украины Головатому С.П. с целью предупреждения внесения дестабилизации в деятельность Конституционного Суда Украины немедленно прекратить совершать действия, выходящие за пределы полномочий, определенных распоряжением Председателя Конституционного Суда Украины от 21 декабря 2020 №81/01/2020- ОД, от 9 февраля 2021 №5/01/2021-ОД «, — говорится в пункте первом распоряжения.

При этом в пункте шестом Тупицкий отмечает, что на период дистанционной работы его полномочия не передаются заместителю Главы КСУ.

«Ответственность за присвоение полномочий предусмотрена Уголовным кодексом Украины», — пишет Тупицкий.

Как сообщают источники ZN.UA в КСУ, Головатый накануне издания указа президента об увольнении Тупицкого был на Банковой. Некоторые приписывают идею документа именно ему.

В свою очередь Тупицкий, который продолжает борьбу за власть в КСУ, требует докладывать ему лично об угрозах и запугивании судей.

«Руководителю Секретариата КСУ, его заместителям, всем государственным служащим КСУ при выполнении возложенных на вас обязанностей:

действовать исключительно в соответствии с действующим законодательством Украины;

немедленно сообщать мне (Тупицкому — ред.) как Главе КСУ о предоставлении вам поручений, которые по вашему мнению являются незаконными или вносятся в неустановленной форме, или с превышением полномочий;

немедленно сообщать мне (Тупицкому — ред.) как Главе КСУ о всех случаях запугивания или угрозах в ваш адрес…. », — отмечается в пунктов втором распоряжения Тупицкого.

В свою очередь в пункте третьем Тупицкий обращается к Руководителю Секретариата КСУ с требованием «довести к сведению всех судей КСУ и работников Секретариата КСУ без исключения распоряжение Главы КСУ о границах полномочий заместителя Главы КСУ Головатого С.П.», а также «разъяснить всем работникам Секретариата КСУ основания и порядок освобождения судей КСУ».

Издание такого документа является еще одной попыткой Тупицкого взять под контроль процессы, которые начались в КСУ, «разброд и шатание», сомнения в его легитимности в Секретариате и составе судей.

Фото: ZN.UA

Фото: ZN.UA

Напомним, 27 марта президент Зеленский отменил указ экс-президента Виктора Януковича от 14 мая 2014 года. Речь идет оназначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда. Еще одно такое решение касается другого судьи КСУ Александра Касминина.

Впоследствии представитель президента в КСУ Федор Вениславский заметил, что решение Зеленского является законным и базируется, очевидно, на противоправных действиях Тупицкого, легализировавших аннексию Крыма в 2014 году.

Тупицкий решение Зеленского назвал незаконным и заявил, что будет обжаловать указ президента в Верховном суде. По его словам, Конституцией и законом о КСУ прямо определено, что решение об увольнении судьи КСУ принимает только Конституционный суд на специальном пленарном заседании. Также он считает, что Зеленского «в правовом смысле неправильно консультируют».

zn.ua