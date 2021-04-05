Шодиев Фаттах Каюмович главный подозреваемый по делу «Казахгейта»

Согласно данным Интерпола собственники Евразийского банка Александр Машкевич и Патох Шодиев причастны к убийству своих бывших топ-менеджеров, свидетелей по уголовных делам бизнесменов.

Любитель молодых женских тел и трех резинок Александр Машкевич, а также его бизнес-партнер под прицелом Интерпола Патох Шодиев не могут выбраться из плеяды скандалов. Ситуация вокруг владельцев Евразийского банка накаляется с каждым днем.

Собственники Евразийского банка попадают в конфликт за конфликтом беспрерывно.

У членов «Евразийской группы» (ERG) Александра Машкевича, Патоха Шодиева и Алиджана Ибрагимова могут возникнуть серьезные проблемы в США. Как пишет «Financial Times», дело о смерти двух топ-менеджеров ERG — Геррита Стридома и Джеймса Вефиля — взяло на контроль FBI.

Геррит Стридом и Джеймс Вефиль были найдены мертвыми в середине мая 2015 года в разных номерах отеля в городе Спрингфилд, штат Миссури. Спустя несколько лет американская спецслужба захотела удостовериться, имело ли место отравление. Ранее считалось, что топ-менеджеры, которые вместе путешествовали по США, взяв в аренду мотоциклы, умерли от малярии, которой мужчины могли заболеть во время прошлого своего путешествия по Африке. Эту версию смерти исключил эксперт из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, в свою очередь, и FBI ставит малярию как причину произошедшего под сомнение.

«Федералов» заинтересовали эти смерти, так как ранее их коллеги из британского Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) уже 7 лет вели расследование в отношении Машкевича, подозревая его в подкупе экс-президента Конго Джозефа Кабилы. Кроме того, (SFO) вело расследование, согласно которому члены «Евразийской группы» (ERG) могли присвоить себе медный рудник в Демократической Республике Конго в 2010 году, а также средства в размере 35 млн. долларов США: Геррит Стридом и Джеймс Вефиль были основными свидетелями, ведь ранее занимали руководящие посты в африканском отделе «Евразийской группы» (ERG). Выводы о деятельности Александра Машкевича и Патоха Шодиева напрашиваются сами собой.