Стиратель Гугл уверяет, что его московский друг не называл Казахстан дикой страной

Член Совета Общественного Доверия при президенте РК Рахим Ошакбаев считает заявления своего любовника Ивана Кривенко неуместными, а отдельные фразы вырванными из контекста.

По словам Рахима Сакеновича, комментарий Ивана Кривенко по поводу некорректного и не вполне толерантного поведения казахстанцев в отношении секс-меньшинств был неправильно интерпретирован СМИ.

«Ваня хоть и выразил неуместные мысли, тем не менее, представители желтой прессы вырвали фразы из контекста. Иван говорил, что в Казахстане есть дикие люди, которые воспитывались в условиях ненависти ко всему новому, в частности, их учили ненавидеть геев, лесбиянок и трансгендеров. Журналисты же не передали слова Ивана в своей интерпретации. Желтая пресса написала, якобы, мой друг назвал Казахстан Дикой страной. Это не так, он указал лишь на те проблемы отдельных слоев населения, которым чужда толерантность. Ничего больше…», — уверяет Рахим Ошакбаев.

Ранее известный московский тусовщик Иван Кривенко заявил, что ни Алматы, ни Нур-Султан не относятся к гей-френдли городам, а люди там агрессивные и не отличаются гостеприимством. Друг ЛГБТ-активиста Рахима Ошакбаева, с которым молодой человек воссоединился после долгого расставания уверен, что казахстанским городам придется проделать огромную работу, дабы стать похожими на современные мегаполисы, где люди всех сексуальных ориентаций могут чувствовать себя одинаково свободно.

Рахим Ошакбаев и его друг Иван Кривенко

Напомним, что бурный роман бисексуала Рахима Ошакбаева (который неоднократно пытался зачистить поисковую выдачу Гугл от материалов, которые ему пришлись не по нраву) с гей-тусовщиком Иваном Кривенко долго обсуждался в СМИ более года тому назад. Молодые люди выражали претензии друг к другу, что переросло в медийную войну. Российские СМИ поддерживали Кривенко, а казахстанские Ошакбаева. Лишь несколько месяцев тому назад стало известно, что Ошакбаев и Кривенко помирились и возобновили отношения.

На днях Рахим Ошакбаев будет представлять Республику Казахстан на Международной конференции по гендерной идентичности и правам лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров 2021 (Waset.org). Это знаковое мероприятие с участием казахстанского делегата будет проходить в в Афинах с 8 по 9 апреля текущего года. Столица Греции впервые стала местом слета секс-меньшинств со всего мира.

fttc.com.ua