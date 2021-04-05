На сайте ЦИК пишут о победе на 87-м округе на довыборах в Раду Вирастюка. Шевченко говорит о краже голосов

На округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в Верховную Раду, которые прошли 28 марта, победил кандидат от партии «Слуга народа» Василий Вирастюк. Он набрал 31,25% голосов.

Об этом говорят данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

К 7:00 4 апреля ЦИК обнародовала 100% обработанных участковых протоколов на 117 участках округа.

По результатам подсчета голосов избирателей, Вирастюк занял первое место (31,25%). На втором месте остается представитель партии «За будущее» Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения «Свобода» Руслан Кошулинский (28,86%).

Напомним, согласно параллельному подсчёту голосов в ночь после выборов с разницей около 190 голосов побеждал Шевченко.

Но «слуги» добились пересчёта голосов на 6 участках, где победил Шевченко и там якобы обнаружилось меньше голосов за него, чем было изначально указано в протоколах.

«№261029 (299 голосов при перерасчете, 402 — в протоколе), 260028 (79 голосов при перерасчете, 172 — в протоколе), №260025 (105 голосов при перерасчете, 150 — в протоколе), №260536 (315 голосов при перерасчете, 431 — в протоколе), №260019 (97 голосов при перерасчете, 144 — в протоколе), №261030 (277 голосов при перерасчете, 377 — в протоколе)», — говорится в сообщении гражданской сети «Опора».

Также сообщается о признании голосования недействительным на пяти участках, в частности, на №260028, №260025, №261030, №261027 и №260515.

Избирком откорректировал показали голосования с учетом этих данных и, таким образом, Вирастюк вырвался вперёд.

«Сейчас пересчет на некоторых участках оспаривается в суде, поэтому будем следить за решениями судов», — заявляют в «Опоре».

Между тем Шевченко считает, что окружная избирательная комиссия, действуя по заказу властей и под прикрытием силовиков путем пересчета, сфальсифицировала волеизъявление людей и украла его победу на довыборах.

«Мы получили видео, что на участке №260025 в Маняве четко видно и задокументировано членами УИК 150 голосов за Александра Шевченко. Эти бюллетени членами УИК были переданы на хранение в Окружную комиссию, где пролежали без присмотра и надлежащей охраны пять суток. А при пересчете видим уже, что бюллетеней осталось только 105. Итак, в помещении ОИК было похищено 45 бюллетеней за Александра Шевченко», — написал кандидат.