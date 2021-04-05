Uber обязали выплатить более миллиона долларов слепой американке – водители сервиса 14 раз отказывали ей в поездке

Водители отказывались везти её вместе с собакой-поводырём.

Как сообщает портал Тjournal со ссылкой на Business Insider, независимый арбитр обязал Uber выплатить 1,1 миллиона долларов слепой пассажирке после того, как водители сервиса 14 раз отказали ей в поездке.

56-летняя жительница Калифорнии Лиза Ирвинг рассказала изданию, что водители сервиса Uber в 2016 и 2017 годах 14 раз отказывали ей в поездке — они не хотели перевозить её вместе с собакой-поводырём. Женщина жаловалась в Uber, но это не помогло, уточнили её адвокаты, и в 2018 году она обратилась с иском к компании.

За каждый из 14 случаев отказа в поездке Ирвинг и её адвокаты потребовали оплатить ущерб в размере от 4 до 25 тысяч долларов. Uber выразил категорическое несогласие и подчеркнул, что не может нести ответственность за дискриминацию со стороны водителей. Верховный суд Сан-Франциско вынес решение в пользу потерпевшей.

Согласно Закону об американцах с ограниченными возможностями, собака-поводырь должна иметь возможность перемещаться везде, куда может пойти слепой человек, поэтому водители не имели права отказывать женщине в перевозке. Арбитр также опроверг позицию компании о том, что она не несёт ответственности за поведение водителей, учитывая их статус контрагентов.

Женщина получила компенсацию за ущерб на общую сумму 324 тысячи долларов, и дополнительно 805 тысяч долларов за гонорары адвокатов и другие судебные издержки. Это крупнейшая в своём роде компенсация по арбитражному решению, заявили адвокаты Ирвинг.