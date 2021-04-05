В рейтинге богатейших людей мира есть один украинский бизнесмен

Список возглавили американские миллиардеры Джефф Безос, Илон Маск и Билл Гейтс. Свои состояния они заработали в сфере технологий.

Как сообщает Корреспондент.net, агентство Bloomberg обновило список самых богатых людей мира. В рейтинге 298 позицию из 500 занял украинский бизнесмен Ринат Ахметов.

По данным издания, богатейшим человеком на планете является основатель Amazon Джефф Безос со 185 миллиардами долларов. На втором месте — глава Space X Илон Маск с состоянием в 171 миллиард долларов, которое недавно уменьшилось на 1,4 миллиарда.

Также в тройку лидеров вошел основатель Microsoft Билл Гейтс, который заработал 141 миллиард долларов.

Отметим, в первой десятке рейтинга девять позиций заняли американцы и одну — француз.

Согласно информации Bloomberg, украинский миллиардер Ринат Ахметов в целом заработал 8,4 миллиарда долларов, однако в последнее время потерял 160 миллионов. Он единственный украинец в перечне. Кстати, ранее Ахметов возглавил рейтинг самых богатых украинцев по версии журнала Forbes.