Свидетель: Чауса похитили на микроавтобусе с молдавскими номерами

В Кишиневе похищен бывший украинский судья Николай Чаус, объявленный в международный розыск по обвинению во взяточничестве.

О преступлении в соцсетях сообщил его адвокат Юлиан Балан, передает publika.md

«Третьего апреля в центре Кишиневе мой клиент, украинский судья Чаус Николай, чье прошение о предоставлении политического убежища находится на рассмотрении в молдавском суде, средь бела дня был похищен группой вооруженных лиц», — сообщил адвокат.

Похищение произошло в субботу на улице Николая Тестемицану в столичном секторе Центр перед спортивным комплексом. По словам свидетелей, в это время он привез своего сына на тренировку. Здесь установлены несколько камер видеонаблюдения.

В администрации нам сообщили, что момент похищения зафиксирован некачественно и не предоставили запись.

Случайным свидетелем похищения стала женщина, выглядывавшая из окна своей квартиры: «Я увидела микроавтобус из Криулян. Открылись двери, вышли несколько человек в масках и принудительно затолкали в микроавтобус человека. Абсолютно ничего не было слышно, просто насильно затолкали человека в машину. Конечно, я в шоке.»

Жители близлежащих домов напуганы: «Когда я пришел домой, увидел две полицейские машины, много людей. Здесь осталась жена, ребенок был в спортивной секции, потом вышла и жена. Не знаю, кто вызвал полицию. Я шокирован и удивлен, что такое может случиться в наши дни.»

«И такое происходит средь бела дня. Силовые структуры должны реагировать в таких случаях. Это мое мнение. Боязно выйти с ребенком погулять, завтра — послезавтра сам можешь оказаться на чьем-то месте», — говорят местные жители.

Полиция проводит расследование. «На месте происшествия полицейские установили, что трое неизвестных похитили иностранного гражданина в возрасте 54 лет. Открыто уголовное дело», — сказала пресс-секретарь управления столичной полиции Наталья Стати.

По данным украинских СМИ, в августе 2016 года Чауса обвинили в получении взятки в размере 150 тысяч долларов. Сообщается, что он закопал деньги в землю в стеклянной банке возле своего частного дома. Задержать судью не удалось. Воспользовавшись иммунитетом, он покинул территорию страны.