Непосредственно после подачи декларации в Киеве обокрали квартиру судьи Соломенского районного суда Виктории Жовноватюк.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Это произошло с 2 до 6 часов ночи. В квартире проживают ее мать и бабушка. В момент кражи там находилась бабушка, которая спала и не слышала взлома.

Сама судья там зарегистрирована, но не проживает. Впрочем, грабители не знали об этом, очевидно, увидев в декларации сумму наличных средств судьи.

По нашим данным, украдены драгоценности и деньги матери судьи.