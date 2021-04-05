Участник штурма дома мытищинского стрелка раскрыл новые детали операции

Участвовавший в спецоперации в поселке Новые Вешки под Мытищами, где местный житель Владимир Барданов забаррикадировался и устроил стрельбу, заместитель командира СОБРа «Рысь» Росгвардии в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» раскрыл новые детали штурма.

По его словам, штурм продолжался около 30 минут. «Все остальное время мы ждали, пока прогорят боеприпасы, которые он хранил», — сказал он. Замкомандира пояснил, что при задержании мытищинского стрелка правоохранители не могли использовать газ, поскольку он мог распространиться по всему поселку. Он добавил, что до последнего момента предпринимались попытки сохранить жизнь Барданову.

Ранее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин оценил действия сотрудников ведомства во время спецоперации в Новых Вешках. По его словам, сотрудники сделали все, чтобы никто не пострадал. Он назвал реальной и серьезной опасность, которую представлял стрелок, и объяснил, что молниеносное проведение спецоперации не требовалось, поскольку оно нужно, «только если есть информация о том, что пострадали люди, есть заложники», чего в данном случае не было.

Владимир Барданов оказал ожесточенное вооруженное сопротивление сотрудникам полиции и ФСБ, которые пришли к нему по делу о незаконном хранении оружия утром 30 марта. Мужчина забаррикадировался в своем особняке, бросил в силовиков гранаты и открыл огонь. Перестрелка длилась 12 часов, после обстрела термобарическими боеприпасами в доме начался пожар, а Барданов прекратил отстреливаться. Его тело обнаружили позже при осмотре здания.