Провокации против «Фортуны»

Строителей «Северного потока – 2» пугают военными кораблями и самолётами

Компания-оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 пожаловалась на повышенную активность иностранных военных кораблей и авиации, а также гражданских судов в зоне строительства газопровода.

В частности, вблизи трубоукладочной баржи «Фортуна» маневрирует боевой корабль ВМС Польши и кружит противолодочный самолёт, тоже польский. В зоне проведения работ всплыла неопознанная подводная лодка. А некий рыболовецкий траулер едва не протаранил судно-трубоукладчик. Серьёзных последствий удалось избежать лишь благодаря умелым действиям экипажа судна снабжения, которое приняло удар на себя. В компании считают всё это «явно спланированными и подготовленными провокациями», цель которых – помешать «осуществлению экономического проекта».

Инциденты участились на самом последнем этапе стройки: по состоянию на 31 марта оставалось уложить около 121 километра труб, или 5% от общей протяжённости магистрали. После сообщений о провокациях в датских водах Россия устами замминистра иностранных дел Александра Грушко потребовала соблюдать нормы мореплавания в районе строительства «СП – 2». При реализации таких проектов устанавливается полуторамильная зона безопасности, куда не должны заходить суда, не участвующие в работах. По словам дипломата, Москва продолжает считать, что этот проект «отвечает интересам укрепления энергобезопасности Европы» и отношение к нему должно быть «именно таким, а не таким, которое пытается европейцам навязать Вашингтон».

По мнению экспертов, подобные провокации говорят о том, что у США и их союзников в Восточной Европе закончились политические и экономические аргументы против «Северного потока – 2». Появились даже предложения направить в район строительства «СП – 2» боевые корабли Балтфлота. Ничего нового здесь нет: российские сторожевики уже охраняли трубо­укладчики на Балтике. Однако тогда работы шли в нейтральной акватории, но со дня на день они переместятся в территориальные воды Германии. Так что ответственность за порядок в зоне строительства теперь ложится на Берлин.

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

– Иностранные суда намеренно крутятся вокруг «Фортуны», вынуждая Кремль отреагировать и направить в район российские военные корабли. Тогда можно будет обвинить Москву в том, что она с помощью «СП – 2» пытается захватить контроль над Балтийским морем.

Евгений Норин, военный историк

– Думаю, что это банальная разведка и наблюдение, оценка того, что там вообще делается. Прямых столкновений там точно не будет. Я напомню, что газопровод этот – не только российский проект, но ещё и немецкий. И вероятность того, что англичане или американцы начнут сознательно опасно себя вести с немцами, – это невероятно.

Виктор Мураховский, военный эксперт

– Здесь ответ может быть один: надо там подежурить какому-нибудь из кораблей Балтийского флота поблизости. Мы не собираемся вступать в конфликт со странами НАТО. Но в случае таких провокаций наш флот вполне способен оградить мирные гражданские суда.

versia.ru