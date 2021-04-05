Написал письмо Богу: стало известно содержание записки Жванецкого, оставленной им у Стены Плача в Иерусалиме

Российский телеведущий Владимир Познер, попавший в громкий скандал в Грузии, рассказал, что его друг, известный писатель-сатирик Михаил Жванецкий незадолго до смерти оставил послание Господу у Стены Плача в Иерусалиме.

Об этом Познер рассказал в эфире одного из российских телеканалов, пишет «Экспресс-газета».

«В Иерусалиме есть Стена Плача. Это остатки от второго храма. И есть такая традиция, что ты можешь написать записку и вложить в щели между этими громадными камнями. Написать Господу Богу. И я как-то спросил своего друга, ушедшего, к сожалению, не так давно, Михаила Жванецкого: „Слушай, а ты оставил записку, когда был там?“ Он говорит: „Да, оставил“. Я спросил, что он написал. Он ответил: „Я оставил свой номер телефона“. Так чтобы Господь мог ему позвонить в случае чего. Я бы оставил такую же записку», — сказал Познер.

При этом телеведущий отметил, что задним числом все люди умны.

«Это все ерунда. Это было в нашей жизни, и никто не знает, как повернулась бы жизнь, если этого не было. Никто об этом не знает. Об этом написан не один роман. Многое хотелось, что не было сделано. Такова жизнь. Мне люди порой говорят, что они ни о чем не сожалеют. Я прямо балдею. Я о многом сожалею. О чем конкретно больше всего? Ну, это вы уж извините», — сказал телеведущий.

Напомним, что ставший при жизни легендой сатирик Михаил Жванецкий скончался 6 ноября 2020 года в Москве в возрасте 86 лет. Незадолго до своей смерти Михаил Михайлович объявил об уходе со сцены, так как уже понимал, что состояние здоровья больше не позволяет ему давать концерты, а уж тем более гастролировать. Несмотря на преклонный возраст философа нашего времени, поклонники и коллеги восприняли его уход из жизни как личную трагедию. Свой последний приют Жванецкий обрел на Новодевичьем кладбище, куда проститься с ним пришли многие знаменитости: Алла Пугачева и Максим Галкин, певец Андрей Державин, юмористка Клара Новикова и др.