Декларация секретаря СНБО Данилова: коллекции на 20 тыс. книг и 495 фарфоровых статуэток

Средняя месячная зарплата чиновника в 2020 году составляла около 60 тыс. грн. Наличными он хранил более 1 млн грн в долларовом эквиваленте.

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), подал обновленную декларацию, в которой указал, что владеет тремя большими коллекциями: 20 160 экземпляров книг, 495 фарфоровых статуэток и 102 картины.

В течение 2020 года Данилов получил почти 719 тыс. грн зарплаты (в месяц в среднем около 60 тыс. грн), а его супруга Людмила — 152 тыс. грн.

Наличными он хранил 80 тыс. грн и 36,5 тыс. долларов (более 1 млн грн по нынешнему курсу). На банковском счету у Данилова лежало 7,2 тыс. грн.

Сам Данилов владеет пятью объектами недвижимости: двумя квартирами (352,3 кв. м. и 203,9 кв. м.) и машиноместом (9,3 кв. м.) в Киеве и домом (446 кв. м.) с земельным участком (3 160 кв. м.) в с. Мархаловка Киевской области.

Супруга секретаря СНБО владеет авто Lexus RX 350 (2012 года выпуска) и акциями ЧАО «Киевский деревообрабатывающий комбинат» на 1,28 млн грн.