Вторжение на Украину может пойти по сценарию высадки в Нормандии

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр дал прогноз действий российской армии в случае, если Москва решит разговаривать с Киевом языком силы

На востоке Украины разворачивается новый кризис. Хрупкий мир нарушен, с весны возобновились перестрелки между ополченцами и вооруженными силами страны. Тем временем Россия стянула войска к границе с Украиной и открыто это признает, заявляя, правда, устами кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, что «никому не угрожает».

Готовится ли военная операция? Возможна ли полномасштабная война и по какому сценарию? Затронут ли столкновения европейские государства? На эти и другие вопросы корреспондента «Росбалта» ответил военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.

— Послы стран-членов НАТО срочно собрались, чтобы обсудить Украину: недавние столкновения на востоке страны и передислокацию российских войск к границам. Мы услышали стандартные формулировки в духе «стороны выразили обеспокоенность». А есть ли повод для беспокойства? Это очередная дежурная беседа европейских чиновников или свидетельство разрастающегося конфликта?

— Второй вариант. У кризиса есть потенциал эскалации в общеевропейскую войну, если даже не мировую. Но пока — потенциал. Случится или нет? Подождем, увидим. На Западе не знают, что с этим делать.

— Допустим, случится. Зачем России это сегодня?

— Такой вопрос адресуйте психоаналитику. Нужно ли объяснять? Факты налицо, все уже происходит.

— Какие факты?

— Война через месяц.

— Вы уверены?

— Конечно, нет. Но в начале мая все будет готово. Решение принято. Тому несколько причин: закрытие пророссийских телеканалов в Украине, угроза ареста и суда над Виктором Медведчуком, арест Навального, Байден назвал Путина убийцей… Угрозы растут, причем стремительно. Многое не обсуждается в открытой печати, но мы наблюдаем очень дурные признаки.

— Как заявили агентства 21 марта, три больших десантных корабля Балтийского флота прошли Ла-Манш в сопровождении одного корвета, направляясь на юг. Всего будет десять таких боевых единиц, плюс малые десантные. Можно собрать до двух дивизий с учетом воздушных сил. Настоящая «высадка в Нормандии» в российском исполнении. А местом действия избрано, по-видимому, необорудованное побережье между Николаевом и Одессой, в глубине украинской стратегической обороны.

— И инициатор операции — в любом случае Россия? Песков вчера заявил, что все это — реакция на угрозу НАТО, не более того. Сказал, что…

— … он все правильно сказал — фактически так: «Мы это делаем, потому что можем».

— С событий 2014 года прошло семь лет. Сегодня обе стороны готовы к полномасштабному военному конфликту?

— Украина провела преобразования. Россия тоже подготовилась хорошо, гораздо лучше, чем в 2014 году. Но у нее подавляющее превосходство: качественное и количественное. В Донбассе ликвидированы все независимые деятели. Последним был (Александр) Захарченко, со своими источниками финансирования и независимыми вооруженными силами. Но его убрали. Сегодняшние лидеры ДНР и ЛНР — фикция, они ничем не командуют. Ополченцы находятся в оперативном подчинении штаба 8-й гвардейской армии в Новочеркасске. Там же, севернее, располагается 150-я дивизия — основной резерв российской группировки внутри Донбасса, огромный по размеру. Очень мощное соединение.

— А в Крыму?

— 22-й армейский корпус Береговых войск Черноморского флота с ударной танковой бригадой, готовой прорваться с полуострова. Очевидно, готовится большая операция, подтянутся и другие силы. Все говорят о возможном танковом вторжении из Белгорода через Харьков в направлении Запорожья, чтобы окружить украинскую группировку на левобережье в Донбассе. Отрезать Украину от моря, создать Новороссию, например… А может, и нет, начать договариваться с Западом, как Путин обычно делает.

— И как в Европе и США отреагируют?

— Непонятно. Слишком разные точки зрения звучат: бездействовать или активно вовлекаться в конфликт.

— А дальше «Новороссии» войска пойдут, как думаете?

— Почему нет? К румынской границе, чтобы деблокировать Приднестровье.

— Неужели и тогда на Западе будут молчать?

— Некоторые говорят, что русских провоцировать не стоит, военное вмешательство слишком рискованно. Другие, наоборот, выступают за объединение и открытое противостояние — тогда с Россией удастся поторговаться.

— Новости плохие, конечно.

— Есть и хорошая. Если анализировать передвижения России через Ла-Манш, стоит точно предположить, что наступательной операции в Балтийском море (против Литвы, Латвии или Эстонии, — «Росбалт») не будет — по крайней мере на нынешнем этапе.