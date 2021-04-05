Вчені пояснили, чому безсонні ночі викликають проблеми з кишечником

Причина прихована у взаємозв’язку циркадних ритмів та імунної функції кишечника, показали дослідження. Безсоння або регулярне порушення режиму сну і неспання безпосередньо впливають на поломки в цілому механізмі.

Робота в нічну зміну, часті перельоти зі зміною часових поясів та інші фактори, що впливають на циркадні ритми, можуть провокувати в людини ожиріння і запальні захворювання кишечника. Ця закономірність була предметом багатьох досліджень, де вчені намагалися зв’язати фізіологічні процеси та активність циркадних ритмів мозку.

Нова робота групи португальських вчених показує, що функція імунних клітин кишечника, які відіграють важливу роль в його здоров’ї, безпосередньо контролюються циркадними ритмами мозку.

Серед різноманітних імунних клітин кишечника вчені визначили один тип, який був найбільш схильний до порушень циркадних ритмів. Це вроджені лімфоїдні клітини 3-го типу (ILC3). Ці клітини виконують важливі функції в кишечнику: борються з інфекціями, контролюють цілісність епітелію і беруть участь у метаболізмі ліпідів.

Коли вчені порушили циркадні ритми в моделях мишей, кількість ILC3 в кишечнику значно скоротилося, що призвело до сильного запалення, порушення захисних функцій і накопиченню жиру.

«Зміни в наших звичках безпосередньо впливають на цей тип імунних клітин, тому не дивно, що працюючі ночами люди, можуть страждати від запальних захворювань кишечника», – зазначає старший автор дослідження Енріке Вейга-Фернандес. Вчені нагадують, що регулярний нічний сон тривалістю близько 7-8 годин допоможе зберегти здоров’я.