Суд не будет арестовывать блогера Эдварда Била

Блогер Эдвард Бил, доставленный в Тверской суд для определения меры пресечения, останется на свободе. Следствие не просило его ареста.

Эдварда Била уже доставили в суд. Отмечается, что блогер, совершивший ДТП на Садовом кольце, останется на свободе, однако обвинение настаивает на запрете «определенных действий» в качестве меры пресечения, сообщает «Росбалт».

Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла на Смоленской площади в Москве в ночь на 2 апреля. В результате ДТП тяжёлые травмы получила консультант Государственной думы Мария Артёмова. Бил сначала не признал свою вину в аварии, заявив, что за рулём был не он.

Позже мужчина уточнил, что именно он был за рулём во время аварии. Как рассказал его адвокат, молодой человек сожалеет о случившемся и готов оказать помощь пострадавшей. Между тем пострадавшая в ДТП на Садовом кольце сейчас находится в коме.