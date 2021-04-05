Суд запретил выходить из дома ночью устроившему ДТП блогеру

Его не стали арестовывать, вместо этого блогеру запретили покидать жилье, общаться с другими участниками дела, садиться за руль и пользоваться интернетом. ДТП в центре Москвы произошло вчера днем, Бил протаранил четыре машины

Суд не стал арестовывать YouTube-блогера и пранкера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль), который устроил массовое ДТП на Новинском бульваре, сообщили РБК в пресс-службе Тверского районного суда Москвы.

«Вынесено постановление об избрании в отношении Эдуарда Биля меры пресечения в виде запрета определенных действий до 1 июня», — говорится в сообщении.

Билу нельзя покидать квартиру с 20:00 до 08:00, общаться с участниками уголовного дела без письменного разрешения следователя, пользоваться телефоном и интернетом. Кроме того, блогеру запретили садиться за руль автомобиля.

ДТП произошло 1 апреля около полудня на Садовом кольце: блогер за рулем Audi RS6 выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями.

Женщину, управлявшую Vollswagen, на который пришелся основной удар, госпитализировали в тяжелом состоянии. ТАСС сообщал, что пострадавшая — консультант Госдумы Мария Артемова. Адвокат потерпевшей стороны Андрей Князев сообщал, что она в коме.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что за автомобилем, которым управлял Бил, числится более 400 превышений скорости с начала года. Машину сняли с учета в январе, она ездила по подложным номерам, поэтому ее владельцу не приходили штрафы от ГИБДД. В дептрансе посчитали, что собственник намеренно уклонялся от ответственности за нарушения и попросили прокуратуру взять дело на контроль.