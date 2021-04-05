Декларация мэра Днепра Филатова: билет на полет в космос, яхта и вертолет

Средняя месячная зарплата градоначальника в 2020 году составляла около 30 тыс. грн в месяц. Также за год он получил 9,5 млн дивидендов.

Мэра Днепра Борис Филатов подал обновленную декларацию, в которой указал, что у него есть билет на суборбитальный полет в космос. Он приобрел его еще в 2009 году в компании Virgin Galactic. Когда должен состояться полет неизвестно, однако его стоимость оценивается в 1,4 млн грн.

У Филатова есть билет в космос

Также в разделе «ценное движимое имущество» Филатов указал:

В автопарке Филатова 7 автомобилей, 2 мотоцикла, гидроцикл, парусно-моторное судно «Русич» и вертолет (Eurocopter AS350B2).

Филатов владеет частью акций в «Тернопільобленерго», «Дніпровагонмаш», ПАО «ІВП «Енергія», «Львівоблeнерго», «Полтаваобленерго», «Чернігівобленерго», ЧАО «Мода-Сервис», «Обленерговидобування».

Зарплата Филатова за 2020 год составила 368 615 грн (около 30 тыс. грн в месяц). Также он получил более 9,5 млн грн дивидендов. Доход от занятия предпринимательской деятельностью его супруги, Марины Филатовой, за 2020 год составил 926 тыс. грн. Чета получила и более 1,6 млн грн от предоставления имущества в аренду.

Наличными супруги хранили более 1 млн грн и почти 1,3 млн долларов США. Также на банковских счетах у них было около 140 тыс. грн.