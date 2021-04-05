Роскомнадзор информирует об удалении статьи: «Недобрые «традиции» Росрезерва»

Направляется уведомление о внесении в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» следующего(их) указателя (указателей) страницы (страниц) сайта в сети «Интернет»:

Роскомнадзор сообщает, что согласно РЕШЕНИЯ суда/уполномоченного федерального органа исполнительной власти (Хамовнический районный суд — Москва) от 19.06.2019 № 2-2666/19:

РЕШЕНИЕ СУДА

СЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗАПРЕЩЕНА К РАЗМЕЩЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

Статья с заголовком: Недобрые «традиции» Росрезерва

Именем Российской Федерации

г. Москва дата

Судья Хамовнического районного суда адресфиопри секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2666/19 по иску фиок наименование организациио защите чести, достоинства и деловой репутации, защите прав на изображение, признании информации запрещенной к распространению на адрес,

Истецфиообратился в суд с иском к наименование организациио защите чести, достоинства и деловой репутации, защите прав на изображение, признании информации запрещенной к распространению на адрес,мотивируя тем, что ответчик наименование организацииявляется администратором интернет-сайтаhttp://news-promobl.ru, на котором размещены следующие статьи под заголовками:

— «Отец и сын фиои фиопродолжают «нагибать» бизнес и государство» (http://news-promobl.ru/экономика/отец-и-сын-игорь-и-виталий-юсуфовы-прод/);

— «Ящик» Пандоры фио» (http://news-promobl.ru/экономика/ящик-пандоры-юсуфовых);

— «Золотые тайны фио» (http://news-promobl.ru/экономика/золотые-тайны-юсуфова);

— «На ледокол пустили «петуха»? Зачем?» (http://news-promobl.ru/экономика/на-ледокол-пустили-петуха-зачем);

— «Деловые резервы» (http://news-promobl.ru/экономика/деловые-резервы);

— «Бой с сетью» (http://news-promobl.ru/экономика/бой-с-сетью),

в которых распространены сведения о причастности истца к убийству фио, коррупционным схемам, международным преступным картелям, аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, о недобросовестном осуществлении истцом предпринимательской деятельности, о совершении им мошеннических действий, легализации денежных средств приобретенных преступным путем. По мнению истца, вышеуказанные сведения, распространенные ответчиком, не соответствуют действительности, порочат его честь, достоинство и деловую репутацию, поскольку он никаких незаконных действий и правонарушений не совершал, участия в убийстве и иных преступлениях не принимал, мошенническими действиями и легализацией денежных средств, приобретенных преступным путем, не занимался. Также истец полагает, что в нарушение ст. 152.1 ГК РФ ответчик на интернет-сайте http://news-promobl.ruв вышеуказанных статьях разместил изображение истца без его согласия.

Истец просит суд обязать ответчика в десятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу удалить статьи под заголовками:

— «Отец и сын фиои фиопродолжают «нагибать» бизнес и государство» (http://news-promobl.ru/экономика/отец-и-сын-игорь-и-виталий-юсуфовы-прод);

— «Ящик» Пандоры фио» (http://news-promobl.ru/экономика/ящик-пандоры-юсуфовых);

— «Золотые тайны фио» (http://news-promobl.ru/экономика/золотые-тайны-юсуфова);

— «На ледокол пустили «петуха»? Зачем?» (http://news-promobl.ru/экономика/на-ледокол-пустили-петуха-зачем);

— «Деловые резервы» (http://news-promobl.ru/экономика/деловые-резервы);

— «Бой с сетью» (http://news-promobl.ru/экономика/бой-с-сетью).

Истец просит суд обязать ответчика в десятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу, опровергнуть не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Истца сведения:

— «Отец и сын фиои фио продолжают «нагибать» бизнес и государство»;

-фио— один из основателей международного преступного картеля, целью которого является захват собственности по всему миру»;

— «Бывший министр энергетики фио, который попал в короткий список виновников страшной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, в результате которой погибло 75 человек»;

— «Следователи смогут скоро заглянуть в большой «темный сундучок» уголовного прошлого фио, в котором найдут для себя много всего интересного»;

-фиозастрелили прямо в ресторане и за его убийством стоит фио»;

— «Гагиев вместе с фио занимался отмыванием преступно нажитых денег наадреси Германии»;

— «После ухода мошенника фио комиссия Госдумы по борьбе коррупцией даже толком не смогла подсчитать ущерб, нанесенный им государству»;

— «Имяфио напрямую связано с киллером Джако»;

— «Как владелец «Энергии» фио незаконно получает разрешения качать нефть и добывать золото»;

— «Деловые и криминальные связи фио позволяют преодолевать ему всяческие, в том числе, видимо, и юридические барьеры. Благодаря таким связям ему в бытность свою большим чиновником удавалось без проблем выпутываться из громких скандалов. А их было немало»;

— «Причастностьфио к громкому заказному убийству в датабывшего владельца германских верфей Wadan Yards фио и покушению на жизнь его жены фио подтверждается многими документами, которые получила наша редакция»,

тем же способом, которым они были распространены, то есть путем размещения в сети «Интернет» на сайте http://news-promobl.ruрезолютивной части решения суда по данному делу.

Истец просит суд обязать ответчика в десятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу удалить изображения фио, размещенные наименование организациив сети Интернет по следующим адресам:

-http://news-promobl.ru/экономика/отец-и-сын-игорь-и-виталий-юсуфовы-продв статье под названием: «Отец и сын фиои фиопродолжают «нагибать» бизнес и государство»;

-http://news-promobl.ru/экономика/ящик-пандоры-юсуфовыхв статье под названием: «Ящик» Пандорыфио»;

-http://news-promobl.ru/экономика/золотые-тайны-юсуфовав статье под названием: «Золотые тайныфио»;

-http://news-promobl.ru/экономика/на-ледокол-пустили-петуха-зачемв статье под названием: «На ледокол пустили «петуха»? Зачем?»;

-http://news-promobl.ru/экономика/деловые-резервыв статье под названием: «Деловые резервы»;

-http://news-promobl.ru/экономика/бой-с-сетьюв статье под названием: «Бой с сетью».

Истец просит суд запретить распространение вышеуказанной информации на иных сайтах, страницах сайтов в сети «Интернет» и в случае такого распространения, считать данную информацию подлежащей удалению.

Истец просит суд признать запрещенной к распространению на адрес, размещенную на следующих интернет страницах:

— на странице с доменным именем http://news-promobl.ru/экономика/отец-и-сын-игорь-и-виталий-юсуфовы-прод в статье под названием: «Отец и сын фиои фиопродолжают «нагибать» бизнес и государство» следующую информацию:«Отец и сын фиои фио продолжают «нагибать» бизнес и государство»;фио— один из основателей международного преступного картеля, целью которого является захват собственности по всему миру»; «Бывший министр энергетики фио, который попал в короткий список виновников страшной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, в результате которой погибло 75 человек»;

— на странице с доменным именем http://news-promobl.ru/экономика/ящик-пандоры-юсуфовых в статье под названием: «Ящик» Пандорыфио» следующую информацию: «Следователи смогут скоро заглянуть в большой «темный сундучок» уголовного прошлого фио, в котором найдут для себя много всего интересного»;

— на странице с доменным именем http://news-promobl.ru/экономика/золотые-тайны-юсуфова в статье под названием: «Золотые тайныфио» следующую информацию: фиозастрелили прямо в ресторане и за его убийством стоит фио»; «Гагиев вместе с фио занимался отмыванием преступно нажитых денег наадреси Германии»; «После ухода мошенника фио комиссия Госдумы по борьбе коррупцией даже толком не смогла подсчитать ущерб, нанесенный им государству»;

— на странице с доменным именем http://news-promobl.ru/экономика/на-ледокол-пустили-петуха-зачемв статье под названием: «На ледокол пустили «петуха»? Зачем?» следующую информацию: «Имяфио напрямую связано с киллером Джако»;

— на странице с доменным именем http://news-promobl.ru/экономика/деловые-резервы в статье под названием: «Деловые резервы» следующую информацию:«Как владелец «Энергии» фио незаконно получает разрешения качать нефть и добывать золото»; «Деловые и криминальные связи фио позволяют преодолевать ему всяческие, в том числе, видимо, и юридические барьеры. Благодаря таким связям ему в бытность свою большим чиновником удавалось без проблем выпутываться из громких скандалов. А их было немало»;

— на странице с доменным именем http://news-promobl.ru/экономика/бой-с-сетью в статье под названием: «Бой с сетью» следующую информацию: «Причастностьфио к громкому заказному убийству в датабывшего владельца германских верфей Wadan Yards фио и покушению на жизнь его жены фио подтверждается многими документами, которые получила наша редакция».

Истец просит суд взыскать с ответчика суммав качестве компенсации морального вреда.

Представители истца в судебное заседание явились, исковые требования поддержали, просили иск удовлетворить.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте слушания дела извещен, представил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие. В материалах дела имеется отзыв ответчика наименование организации, согласно которому он просит суд исковые требования отклонить, мотивируя достоверностью распространенных об истце сведений. При указанных обстоятельствах суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика.

Выслушав представителей истца, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ст. 152 ГК РФ гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом. Сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина и распространенные в средствах массовой информации, должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации. Гражданин, в отношении которого в средствах массовой информации распространены указанные сведения, имеет право потребовать наряду с опровержением также опубликования своего ответа в тех же средствах массовой информации. В случаях, когда сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, стали широко известны и в связи с этим опровержение невозможно довести до всеобщего сведения, гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а также пресечения или запрещения дальнейшего распространения указанных сведений путем изъятия и уничтожения без какой бы то ни было компенсации изготовленных в целях введения в гражданский оборот экземпляров материальных носителей, содержащих указанные сведения, если без уничтожения таких экземпляров материальных носителей удаление соответствующей информации невозможно. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, оказались после их распространения доступными в сети «Интернет», гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а также опровержения указанных сведений способом, обеспечивающим доведение опровержения до пользователей сети «Интернет». Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, наряду с опровержением таких сведений или опубликованием своего ответа вправе требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, причиненных распространением таких сведений.

Согласно ст. 152.1 ГК РФ обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти гражданина его изображение может использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии — с согласия родителей. Такое согласие не требуется в случаях, когда:

1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах;

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования;

3) гражданин позировал за плату.

Если изображение гражданина, полученное или используемое с нарушением пункта 1 настоящей статьи, распространено в сети «Интернет», гражданин вправе требовать удаления этого изображения, а также пресечения или запрещения дальнейшего его распространения.

Судом установлено, что ответчик наименование организацииявляется администратором интернет-сайта http://news-promobl.ru, на котором размещены оспариваемые сведения, а именно:

— в статье под названием: «Отец и сын фиои фиопродолжают «нагибать» бизнес и государство» (http://news-promobl.ru/экономика/отец-и-сын-игорь-и-виталий-юсуфовы-прод) — «Отец и сын фиои фиопродолжают «нагибать» бизнес и государство»; фио— один из основателей международного преступного картеля, целью которого является захват собственности по всему миру»; «Бывший министр энергетики фио, который попал в короткий список виновников страшной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, в результате которой погибло 75 человек»;



— в статье под названием: «Ящик» Пандорыфио» (http://news-promobl.ru/экономика/ящик-пандоры-юсуфовых) — «Следователи смогут скоро заглянуть в большой «темный сундучок» уголовного прошлого фио, в котором найдут для себя много всего интересного»;

— в статье под названием: «Золотые тайныфио» (http://news-promobl.ru/экономика/золотые-тайны-юсуфова) — фиозастрелили прямо в ресторане и за его убийством стоит фио»; «Гагиев вместе с фиозанимался отмыванием преступно нажитых денег на адреси Германии»; «После ухода мошенника фиокомиссия Госдумы по борьбе коррупцией даже толком не смогла подсчитать ущерб, нанесенный им государству»;

— в статье под названием: «На ледокол пустили «петуха»? Зачем?» (http://news-promobl.ru/экономика/на-ледокол-пустили-петуха-зачем) — «Имяфионапрямую связано с киллером Джако»;

— в статье под названием: «Деловые резервы» (http://news-promobl.ru/экономика/деловые-резервы) — «Как владелец «Энергии» фионезаконно получает разрешения качать нефть и добывать золото»; «Деловые и криминальные связи фиопозволяют преодолевать ему всяческие, в том числе, видимо, и юридические барьеры. Благодаря таким связям ему в бытность свою большим чиновником удавалось без проблем выпутываться из громких скандалов. А их было немало»;

— в статье под названием: «Бой с сетью» (http://news-promobl.ru/экономика/бой-с-сетью) -«Причастностьфиок громкому заказному убийству в датабывшего владельца германских верфей Wadan Yards фиои покушению на жизнь его жены фиоподтверждается многими документами, которые получила наша редакция».

Также на интернет-сайте http://news-promobl.ru в вышеуказанных статьях размещено изображение истца.

Факт принадлежности ответчику наименование организацииправ администратора интернет-сайта http://news-promobl.ru и распространения вышеуказанных сведений в 6 статьях, включая изображение истца, в сети Интернет на сайте http://news-promobl.ru подтвержден материалами дела и ответчиком не оспаривался.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, также деловой репутации граждан и юридических лиц» обстоятельствами, подлежащими доказыванию по данному делу являются: факт распространения ответчиком сведений об истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.

Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан или деловую репутацию граждан и юридических лиц, следует понимать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кинохроникальных программах и других средствах массовой информации, распространение в сети Интернет, а также с использованием иных средств телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в той или иной, в том числе устной форме, хотя бы одному лицу.

Не соответствующими действительности сведениями являются утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения.

Порочащими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического лица.

В пункте 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» указано, что в соответствии со статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статьей 29 Конституции Российской Федерации, гарантирующими каждому право на свободу мысли и слова, а также на свободу массовой информации, позицией Европейского Суда по правам человека при рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой репутации судам следует различать имеющие место утверждения о фактах, соответствие действительности которых можно проверить, и оценочные суждения, мнения, убеждения, которые не являются предметом судебной защиты в порядке статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку являясь выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены на предмет их действительности.

Как установлено в судебном заседании распространенные ответчиком наименование организациив сети Интернет по адресу http://news-promobl.ru в статьях «Отец и сын фиои фиопродолжают «нагибать» бизнес и государство», «Ящик» Пандоры фио», «Золотые тайны фио», «На ледокол пустили «петуха»? Зачем?», «Деловые резервы», «Бой с сетью» спорные сведения не соответствуют действительности, порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца, поскольку содержат необоснованные утверждения о нарушении им действующего законодательства, совершении нечестного поступка, указывая на причастность истца к убийству фио, к международным преступным картелям, к аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, к легализации денежных средств приобретенных преступным путем, к совершению мошеннических действий, к недобросовестной предпринимательской деятельности.

При этом из содержания вышеуказанных статей следует, что спорные сведения не являются мнением или оценкой, так как при отсутствии речевых маркеров, выражающих предположительность, сомнение и субъективную оценку, воспринимаются пользователями сети Интернет как утверждения о фактах, а опубликование изображения истца, его ФИО однозначно идентифицирует истца как нарушителя действующего законодательства.

Поскольку в нарушение ст. 56 ГПК РФ никаких доказательств достоверности спорных сведений и соответствия их действительности ответчиком в суд представлено не было и в материалах дела не имеется, то в силу ст. 152 ГК РФ суд приходит к выводу о том, что восстановление нарушенных прав истца должно быть осуществлено путем обязания ответчика в десятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу удалить вышеуказанные статьи, опровергнуть не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию истца сведения, тем же способом, которым они были распространены, то есть путем размещения в сети «Интернет» на сайте http://news-promobl.ru резолютивной части решения суда.

Также в материалах дела отсутствуют сведения о даче истцом согласия на использование его изображения для иллюстрации вышеуказанных статей, что указывает на нарушение ответчиком ст. 152.1 ГК РФ и на необходимость удаления изображенияфиос интернет сайта http://news-promobl.ru.

Согласно ч. 1 ст. 15.1 Федерального закона от дата№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» «В целях ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащим информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, создается единая автоматизированная информационная система «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».

Одним из оснований для включения в указанный реестр соответствующих сведений является вступившее в законную силу решение суда о признании информации, распространяемой посредством сети «Интернет», информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено (п. 2, ч. 5, ст. 15.1 Федерального закона от дата№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Исковые требования в части признания запрещенной к распространению на адресинформации, размещенной в сети Интернет на сайте http://news-promobl.ru в спорных статьях, подлежат удовлетворению, поскольку в судебном заседании установлено, что оспариваемые сведения не соответствуют действительности, порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца, т.е. их распространение нарушает действующее законодательство РФ.

Согласно ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Учитывая характер и степень нравственных страданий, причиненных истцу нарушением личных неимущественных прав, содержание распространенных сведений, требования разумности и справедливости, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца морального вреда в размере сумма за одну распространенную статью и за опубликованные изображения, а всего в размере (50000 х 6) сумма.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ суд считает возможным взыскать с ответчика расходы истца по оплате госпошлины в размересумма.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Обязатьнаименование организациив десятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу удалить статьи под заголовками:

— «Отец и сын фиои фиопродолжают «нагибать» бизнес и государство» (http://news-promobl.ru/экономика/отец-и-сын-игорь-и-виталий-юсуфовы-прод);

— «Ящик» Пандоры фио» (http://news-promobl.ru/экономика/ящик-пандоры-юсуфовых);

— «Золотые тайны фио» (http://news-promobl.ru/экономика/золотые-тайны-юсуфова);

— «На ледокол пустили «петуха»? Зачем?» (http://news-promobl.ru/экономика/на-ледокол-пустили-петуха-зачем);

— «Деловые резервы» (http://news-promobl.ru/экономика/деловые-резервы);

— «Бой с сетью» (http://news-promobl.ru/экономика/бой-с-сетью).

Обязатьнаименование организациив десятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу, опровергнуть не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию фиосведения:

— «Отец и сын фиои фиопродолжают «нагибать» бизнес и государство»;

-фио— один из основателей международного преступного картеля, целью которого является захват собственности по всему миру»;

— «Бывший министр энергетики фио, который попал в короткий список виновников страшной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, в результате которой погибло 75 человек»;

— «Следователи смогут скоро заглянуть в большой «темный сундучок» уголовного прошлого фио, в котором найдут для себя много всего интересного»;

-фиозастрелили прямо в ресторане и за его убийством стоит фио»;

— «Гагиев вместе с фиозанимался отмыванием преступно нажитых денег на адреси Германии»;

— «После ухода мошенника фиокомиссия Госдумы по борьбе коррупцией даже толком не смогла подсчитать ущерб, нанесенный им государству»;

— «Имя фионапрямую связано с киллером Джако»;

— «Как владелец «Энергии» фионезаконно получает разрешения качать нефть и добывать золото»;

— «Деловые и криминальные связи фиопозволяют преодолевать ему всяческие, в том числе, видимо, и юридические барьеры. Благодаря таким связям ему в бытность свою большим чиновником удавалось без проблем выпутываться из громких скандалов. А их было немало»;

— «Причастность фиок громкому заказному убийству в датабывшего владельца германских верфей Wadan Yards фиои покушению на жизнь его жены фиоподтверждается многими документами, которые получила наша редакция»,

тем же способом, которым они были распространены, то есть путем размещения в сети «Интернет» на сайте http://news-promobl.ruрезолютивной части решения суда.

Обязатьнаименование организациив десятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу удалить изображения фио, размещенные в сети Интернет по следующим адресам:

— http://news-promobl.ru/экономика/отец-и-сын-игорь-и-виталий-юсуфовы-прод в статье под названием: «Отец и сын фиои фиопродолжают «нагибать» бизнес и государство»;

— http://news-promobl.ru/экономика/ящик-пандоры-юсуфовых в статье под названием: «Ящик» Пандорыфио»;

— http://news-promobl.ru/экономика/золотые-тайны-юсуфова в статье под названием: «Золотые тайныфио»;

— http://news-promobl.ru/экономика/на-ледокол-пустили-петуха-зачем в статье под названием: «На ледокол пустили «петуха»? Зачем?»;

— http://news-promobl.ru/экономика/деловые-резервы в статье под названием: «Деловые резервы»;

— http://news-promobl.ru/экономика/бой-с-сетью в статье под названием: «Бой с сетью».

Признать запрещенной к распространению на адресинформацию, размещенную:

— на странице с доменным именем http://news-promobl.ru/экономика/отец-и-сын-игорь-и-виталий-юсуфовы-прод в статье под названием: «Отец и сын фиои фиопродолжают «нагибать» бизнес и государство» следующую информацию: «Отец и сын фиои фиопродолжают «нагибать» бизнес и государство»; фио— один из основателей международного преступного картеля, целью которого является захват собственности по всему миру»; «Бывший министр энергетики фио, который попал в короткий список виновников страшной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, в результате которой погибло 75 человек»;

— на странице с доменным именем http://news-promobl.ru/экономика/ящик-пандоры-юсуфовых в статье под названием: «Ящик» Пандорыфио» следующую информацию: «Следователи смогут скоро заглянуть в большой «темный сундучок» уголовного прошлого фио, в котором найдут для себя много всего интересного»;

— на странице с доменным именем http://news-promobl.ru/экономика/золотые-тайны-юсуфова в статье под названием: «Золотые тайныфио» следующую информацию: фиозастрелили прямо в ресторане и за его убийством стоит фио»; «Гагиев вместе с фиозанимался отмыванием преступно нажитых денег на адреси Германии»; «После ухода мошенника фиокомиссия Госдумы по борьбе коррупцией даже толком не смогла подсчитать ущерб, нанесенный им государству»;

— на странице с доменным именем http://news-promobl.ru/экономика/на-ледокол-пустили-петуха-зачем в статье под названием: «На ледокол пустили «петуха»? Зачем?» следующую информацию: «Имя фионапрямую связано с киллером Джако»;

— на странице с доменным именем http://news-promobl.ru/экономика/деловые-резервы в статье под названием: «Деловые резервы» следующую информацию: «Как владелец «Энергии» фионезаконно получает разрешения качать нефть и добывать золото»; «Деловые и криминальные связи фиопозволяют преодолевать ему всяческие, в том числе, видимо, и юридические барьеры. Благодаря таким связям ему в бытность свою большим чиновником удавалось без проблем выпутываться из громких скандалов. А их было немало»;

— на странице с доменным именем http://news-promobl.ru/экономика/бой-с-сетью в статье под названием: «Бой с сетью» следующую информацию: «Причастностьфиок громкому заказному убийству в датабывшего владельца германских верфей Wadan Yards фиои покушению на жизнь его жены фиоподтверждается многими документами, которые получила наша редакция».

Взыскать с наименование организациив пользу фиов счет компенсации морального вредасуммаи судебные расходы в размере сумма.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Московский городской суд.

Судья

Именем Российской Федерации

адресдата

Судья Хамовнического районного суда адресфиопри секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2666/19 по иску фиок наименование организациио защите чести, достоинства и деловой репутации, защите прав на изображение, признании информации запрещенной к распространению на адрес, руководствуясь ст. 199 ГПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Обязатьнаименование организациив десятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу удалить статьи под заголовками:

— «Отец и сын фиои фиопродолжают «нагибать» бизнес и государство» (http://news-promobl.ru/экономика/отец-и-сын-игорь-и-виталий-юсуфовы-прод);

— «Ящик» Пандоры фио» (http://news-promobl.ru/экономика/ящик-пандоры-юсуфовых);

— «Золотые тайны фио» (http://news-promobl.ru/экономика/золотые-тайны-юсуфова);

— «На ледокол пустили «петуха»? Зачем?» (http://news-promobl.ru/экономика/на-ледокол-пустили-петуха-зачем);

— «Деловые резервы» (http://news-promobl.ru/экономика/деловые-резервы);

— «Бой с сетью» (http://news-promobl.ru/экономика/бой-с-сетью).

Обязатьнаименование организациив десятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу, опровергнуть не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию фиосведения:

— «Отец и сын фиои фиопродолжают «нагибать» бизнес и государство»;

— фио— один из основателей международного преступного картеля, целью которого является захват собственности по всему миру»;

— «Бывший министр энергетики фио, который попал в короткий список виновников страшной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, в результате которой погибло 75 человек»;

— «Следователи смогут скоро заглянуть в большой «темный сундучок» уголовного прошлого фио, в котором найдут для себя много всего интересного»;

— фиозастрелили прямо в ресторане и за его убийством стоит фио»;

— «Гагиев вместе с фиозанимался отмыванием преступно нажитых денег на адреси Германии»;

— «После ухода мошенника фиокомиссия Госдумы по борьбе коррупцией даже толком не смогла подсчитать ущерб, нанесенный им государству»;

— «Имя фионапрямую связано с киллером Джако»;

— «Как владелец «Энергии» фионезаконно получает разрешения качать нефть и добывать золото»;

— «Деловые и криминальные связи фиопозволяют преодолевать ему всяческие, в том числе, видимо, и юридические барьеры. Благодаря таким связям ему в бытность свою большим чиновником удавалось без проблем выпутываться из громких скандалов. А их было немало»;

— «Причастность фиок громкому заказному убийству в датабывшего владельца германских верфей Wadan Yards фиои покушению на жизнь его жены фиоподтверждается многими документами, которые получила наша редакция»,

тем же способом, которым они были распространены, то есть путем размещения в сети «Интернет» на сайте http://news-promobl.ru резолютивной части решения суда.

Обязатьнаименование организациив десятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу удалить изображения фио, размещенные в сети Интернет по следующим адресам:

— http://news-promobl.ru/экономика/отец-и-сын-игорь-и-виталий-юсуфовы-прод в статье под названием: «Отец и сын фиои фиопродолжают «нагибать» бизнес и государство»;

— http://news-promobl.ru/экономика/ящик-пандоры-юсуфовых в статье под названием: «Ящик» Пандорыфио»;

— http://news-promobl.ru/экономика/золотые-тайны-юсуфова в статье под названием: «Золотые тайныфио»;

— http://news-promobl.ru/экономика/на-ледокол-пустили-петуха-зачем в статье под названием: «На ледокол пустили «петуха»? Зачем?»;

— http://news-promobl.ru/экономика/деловые-резервы в статье под названием: «Деловые резервы»;

— http://news-promobl.ru/экономика/бой-с-сетью в статье под названием: «Бой с сетью».

Признать запрещенной к распространению на адресинформацию, размещенную:

— на странице с доменным именем http://news-promobl.ru/экономика/отец-и-сын-игорь-и-виталий-юсуфовы-прод в статье под названием: «Отец и сын фиои фиопродолжают «нагибать» бизнес и государство» следующую информацию: «Отец и сын фиои фиопродолжают «нагибать» бизнес и государство»; фио— один из основателей международного преступного картеля, целью которого является захват собственности по всему миру»; «Бывший министр энергетики фио, который попал в короткий список виновников страшной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, в результате которой погибло 75 человек»;

— на странице с доменным именем http://news-promobl.ru/экономика/ящик-пандоры-юсуфовых в статье под названием: «Ящик» Пандорыфио» следующую информацию: «Следователи смогут скоро заглянуть в большой «темный сундучок» уголовного прошлого фио, в котором найдут для себя много всего интересного»;

— на странице с доменным именем http://news-promobl.ru/экономика/золотые-тайны-юсуфова в статье под названием: «Золотые тайныфио» следующую информацию: фиозастрелили прямо в ресторане и за его убийством стоит фио»; «Гагиев вместе с фиозанимался отмыванием преступно нажитых денег на адреси Германии»; «После ухода мошенника фиокомиссия Госдумы по борьбе коррупцией даже толком не смогла подсчитать ущерб, нанесенный им государству»;

— на странице с доменным именем http://news-promobl.ru/экономика/на-ледокол-пустили-петуха-зачем в статье под названием: «На ледокол пустили «петуха»? Зачем?» следующую информацию: «Имя фионапрямую связано с киллером Джако»;

— на странице с доменным именем http://news-promobl.ru/экономика/деловые-резервы в статье под названием: «Деловые резервы» следующую информацию: «Как владелец «Энергии» фионезаконно получает разрешения качать нефть и добывать золото»; «Деловые и криминальные связи фиопозволяют преодолевать ему всяческие, в том числе, видимо, и юридические барьеры. Благодаря таким связям ему в бытность свою большим чиновником удавалось без проблем выпутываться из громких скандалов. А их было немало»;

— на странице с доменным именем http://news-promobl.ru/экономика/бой-с-сетью в статье под названием: «Бой с сетью» следующую информацию: «Причастностьфиок громкому заказному убийству в датабывшего владельца германских верфей Wadan Yards фиои покушению на жизнь его жены фиоподтверждается многими документами, которые получила наша редакция».

Взыскать с наименование организациив пользу фиов счет компенсации морального вредасуммаи судебные расходы в размере сумма.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Московский городской суд.

Судья

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