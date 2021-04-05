Жена блогера Эдварда Била прокомментировала ДТП с его участием

Супруга блогера Эдварда Била, ставшего участником ДТП с пятью автомобилями в центре Москвы, приехала 3 апреля к зданию Тверского суда, где пранкеру будет избрана мера пресечения.

Об этом 3 апреля сообщает iz.ru

По ее словам, вместе с мужем они готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшей в ДТП.

В свою очередь, адвокат, представляющий интересы ее семьи, Андрей Князев заявил, что защита будет требовать наказание для Била. По его словам, на данный момент вопросы, которые касаются возмещения причиненного вреда, не поднимались. Он также прокомментировал тяжелое состояние потерпевшей, сообщив, что она находится в коме.

За ее жизнь продолжают бороться врачи, заключил адвокат.

Ранее в этот день в суде отмечали, что следствие требует избрать меру пресечения Билу в виде запрета определенных действий. Он подозревается по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Авария с участием Била произошла 1 апреля. По предварительным данным, автомобиль, за рулем которого находился блогер, выехал на встречную полосу и врезался в четыре авто. В результате серьезные травмы получила женщина, которая находилась за рулем одной из машин, ее госпитализировали. Муж пострадавшей рассказывал, что ей уже провели две операции, она находится в очень плохом состоянии.

С начала 2021 года автомобиль Била более 400 раз нарушил скоростной режим. Он также разбил множество элитных иномарок, каждая из которых стоит больше десятка миллионов рублей.