Санкции СНБО: СМИ узнали имена еще 10 кандидатов в антиконтрабандный список

В списках Службы безопасности Украины были указаны еще 10 человек, против которых на заседании СНБО 2 апреля должны были рассмотреть антиконтрабандные санкции.

Об этом пишет ZN.UA. По данным издания, списки обсуждались на Банковой, однако на утверждение Совета нацбезопасности в итоге была представлена другая десятка.

Таким образом, под ограничительные меры не попали:

Владелец почтового оператора «Премиум-пакет». Фигурировал в журналистском расследовании о контрабанде IPhone.

Бывший таможенник, экс-заместитель начальника оперативного управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями – начальник отдела производства по делам о нарушении таможенных Львовской таможни, сейчас бизнесмен.

Бывший начальник Галицкой таможни Владимир Цабак называл его контрабандистом.

Бывший одесский милиционер, был заместителем начальника управления по борьбе с торговлей людьми, а также депутатом Одесскогого облсовета. «Думская» и «Депо. Одесса» писали о его причастности к обналу и контрабанде.

Бывший сотрудник Генпрокуратуры, фигурировал в деле о краже 37 танкеров из порта Одессы.

Бизнесмен, который упоминается в журналистском расследования Евгения Плинского о контрабанде в порту Одессы.

Брат экс-начальника Департамента защиты экономики Нацполиции Одесской области Алексея Семенцова – ныне депутата облсовета от «Слуги народа». О них ранее писал Юрий Бутусов.

Бизнесмен, бывший начальник отдела таможенного оформления №3 таможенного поста «Одесса-грузовой».

Бывший харьковский пограничник, бывший советник Сергея Трофимова из Офиса президента, формировал списки кандидатов от «Слуги народа» на выборах в Верховную Раду. В расследовании «Схем» упоминается дело о контрабанде сигарет, где фигурировала его фирма.

Бизнесмен, который упоминается в расследованиях проекта «Наші гроші» о сомнительных закупках в аэропортах.

Бывший таможенник, упоминается в расследовании «Бигус Инфо», а депутат Василевская-Смаглюк писала об обыске у него по делу о контрабанде.