Для птахів у Чорнобилі встановили нові будиночки (фото)

У той час як екскурсії в Чорнобильську зону відчуження можуть стати доступними для дітей, в Чорнобильському заповіднику показали нові будинки для птахів, які повинні допомогти пернатим в розмноженні.

Про це йдеться в повідомленні Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Лісники з відділу відтворення і збереження тваринного світу разом з науковими співробітниками Чорнобильського заповідника встановили в різних місцях заповідної території дерев’яні гніздові платформи і шпаківні.

“Перші – для совиних (особливо – бородатої сови), які поки є рідкісними в зоні відчуження, другі – для різних видів горобцеподібних”, – йдеться в повідомленні.

Процес почався ще взимку і зараз всі потенційні будинки для пернатих зайняли вибрані для них місця.

“Якщо шпаківні можна встановлювати практично в будь-якому місці, то гніздові платформи для совиних бажано прикріплювати ближче до болотних угідь … Перший будинок вже пригледіли для себе синички”, – повідомили в заповіднику.

Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник