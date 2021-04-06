Відома соцмережа спробувала обійти заборону на стеження через додатки в iPhone

Нещодавно Apple ввела нові правила конфіденційності, які забороняють додаткам відстежувати користувачів без їх згоди. Відома соцмережа Snapchat спробувала обійти цю заборону.

Як дізналися журналісти, команда Snapchat вивчала способи обійти правила конфіденційності Apple. Компанія навіть зверталася за допомогою до третьої сторони. Соцмережу цікавили методи відстеження поведінки людей.

Snapchat підтвердила це журналістам. Компанія заявила, що перестане це робити після вступу в силу нових правил конфіденційності Apple.

Нагадаємо, за цими правилами додатки повинні питати користувачів iPhone, чи згодні вони на відстеження. Експерти вважають, що нововведення сильно вплине на ринок цифрової реклами. У Facebook раніше говорили, що нові правила Apple скоротять доходи мережі для націлювання реклами в сторонніх додатках.