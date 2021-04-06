В Дубаї знайшли покинутий «Бетмобіль» з трилогії Крістофера Нолана

У Мережі з’явилися знімки зі складу, який знаходиться в Дубаї.

Автор фото зобразив «Бетмобіль», який покритий пилом. Можливо, на такому авто Крістіан Бейл їздив в трилогії Крістофера Нолана про супергероїв. Про це пишуть Економічні новини з посиланням на Mmr.

Зі знімків видно, що супергеройське авто вже досить давно знаходиться в стінах складу. Транспортний засіб покрито товстим шаром пилу, а також піску. При цьому у «Бетмобіля» є власник, який періодично виїжджає на авто в місто, проте, практично не доглядає за машиною.

На думку експертів, мова може вестися про авто, яке брало участь у зйомках стрічки про «Темного лицаря». Є ймовірність, що саме на цій машині їздив Крістіан Бейл, який виконав головну роль в цій кінофраншизі.

Згідно з іншою версією, авто є ще однією з п’яти реплік, які побудували з дозволу відомої кінокомпанії, для їзди по автодорогах загального користування. Всі дані авто продали в 2014 р за 1 000 000 дол.

Копії обладнані 5,7-літровими силовими установками V8 на 500 «коней». Такий мотор використовується в Chevrolet Corvette. «Бетмобіль» може розганятися до 250 км/год.