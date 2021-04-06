За кілька днів в Україну прийде потужна магнітна буря

Науковці обіцяють кілька таких природних явищ протягом квітня

Вчені прогнозують дві потужні магнітні бурі у квітні. Їх рівень буде високий, а це значить, що нездужання зможуть відчути багато людей. Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії сонця ФІАН.

Магнітна буря 8-10 квітня

До цієї бурі залишилося лише кілька днів. Ця буря буде складна і Землю буде штормити три дні поспіль. Перші дні вплив буде помірним, а 10 квітня очікується пік, якому фахівці присвоїли рівень G1.

Магнітна буря 16-17 квітня

Ця буря теж буде затяжна, але іншого порядку – 16 квітня очікується сильний метеоудар, до рівня G1. А 17 квітня буря піде на спад. Така хвиля теж може доставити немало клопоту зі здоров’ям.

Вплив на здоров’я та захист

Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю та літніх. Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки.

У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск та шуміти у вухах.

Медики радять не планувати на ці дні ніяких важливих і відповідальних справ, добре висипатися, харчуватися і відпочивати. Також варто стежити за тиском.

Щоб благополучно пережити важкий період, за кілька днів до бур перейдіть на правильний спосіб життя. Відмовтеся від алкоголю, сигарет, кави, енергетичних напоїв. Проводьте більше часу на свіжому повітрі. Лягайте спати в один і той же час, висипайтеся. Виключіть джерела стресу, менше нервуйте і не накручуйте себе. Пийте більше води і трав’яних чаїв.

Якщо ваше самопочуття сильно погіршилося – зверніться до лікаря чи візьміть лікарняний.