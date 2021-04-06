Настя Каменських розповіла, що переживає складний період у своєму житті

Зірка українського шоу-бізнесу Настя Каменських, яка відправилась в Мексику для зйомок реаліті-шоу, зізналась, що переживає складний період в житті. Такою інформацією співачка поділилась в соцмережі Instagram.

На своїй сторінці вона опублікувала фото, на якому зображена в зеленій піжамі з квітковим принтом. Настя Каменських позує біля величезної кімнатної рослини та демонструє сумний погляд.

У дописі акторка вирішила поділитися з фанами відвертими зізнаннями. За словами виконавиці, цей рік став для неї одним з переломних. Найважче, що пережила жінка, це втрата батька. Настя Каменських й досі не може оговтатись, що її тато пішов з життя. Проте, артистка заявила, що має неабияку підтримку.

Саме поїздка в Мексику дала їй зрозуміти, що потрібно рухатися далі, адже життя складається з великої кількості щасливих моментів. За словами Насті Каменських, перебуваючи далеко від рідної домівки, зірка усвідомила, що потрібно цінувати кожну мить.

Фани підтримали співачку й написали, що все в неї буде гаразд. А ще шанувальники побажали жінці терпіння та відваги.